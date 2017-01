Greyhound Box Draw For Sale - Sunday, 15 January 2017

Race No. 1 Rotti Security 5:49 PM (VIC time) Maiden event over 440 metres at Sale Of $1,415 Prizemoney.

1st: $990 2nd: $285 3rd: $140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ZELEMAR COCOA (WA)[M] 3 FSH L Jennings (Maffra) 2 WADELOCK SAMPSON [M] 37 NBT M Clohesy (Stratford) 3 SERENDIPITOUS [M] FSH B Divirgilio (Nambrok) 4 ARTISTIC ALYSSA [M] 7 NBT G Mcmillan (Nambrok) 5 COOLGIRL MISS [M] FSH D Brown (Heyfield) 6 RHYAN'S RETURN [M] FSH S Collins (Hazelwood) 7 SIMBAREA (QLD)[M] 72633 NBT G Mcmillan (Nambrok) 8 ADALA SON [M] 653 NBT P Ryan (Lang Lang) 9 DASHING MAX [M]Res. FSH D Brown (Heyfield) 10 ZIPPING FOY (NSW)[M]Res. FSH G Mcmillan (Nambrok)

Race No. 2 Grv Vic Bred Series Final 6:09 PM (VIC time) Maiden Final event over 440 metres at Sale Of $10,710 Prizemoney.

1st: $7,500 2nd: $2,140 3rd: $1,070. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SKYRIM [7] 713 24.91(4) G Clifton (Tynong North) 2 KADALEX KID [6] F2611 25.21(7) J Nibbs (Catani) 3 BLACK MARKET [7] 12 25.56(3) J Martinovic (Koo Wee Rup) 4 LAKEVIEW ISLA [6] 11 25.09(1) M Whelan (Metung) 5 DATA STAR [6] 11 24.86(5) J Thompson (Pearcedale) 6 RAPANUI REBEL [M] 3333 NBT K Iles (Longwarry) 7 AVON GLORY [7] 2712 25.15(6) J Norden (Stratford) 8 SPYFECTION [M] 42 NBT B Divirgilio (Nambrok) 9 RASLEIGH BANSER [M]Res. 24533 NBT W Stevens (Myrtlebank) 10 SPRINT TEE [M]Res. 44 NBT S Spoljaric (Kilmany)

Race No. 3 Monacellars Ht1 6:29 PM (VIC time) Mixed 6/7 Heat event over 440 metres at Sale Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 KILMANY FLYER (NSW)[7] 63657 25.53(8) S Spoljaric (Kilmany) 2 DEMONISHEM [7] 48244 FSH M Braithwaite (Moe) 3 SERENGETI SKY [7] 25683 25.43(7) L Hughes (Longford) 4 OMEGA BRITTANY [6] 15615 25.09(3) B Harper (Seaspray) 5 WALLET WIZARD (NSW)[7] 16577 FSH P Borradale (Rosedale) 6 ASTON POWERS [6] 83211 NBT E Lieshout (Drouin West) 7 KEV'S CHOICE (NSW)[6] 78155 NBT R Johnson (Lang Lang) 8 ZIPPING TINA (NSW)[7] 87757 25.30(8) G Mcmillan (Nambrok) 9 MANDELA SUN [6]Res. 45838 25.31(8) P Pollutro (Morwell) 10 ORATAYA [7]Res. 88377 26.13(3) C Mcmillan (Drouin)

Race No. 4 Leemon's Meats Ht2 6:49 PM (VIC time) Mixed 6/7 Heat event over 440 metres at Sale Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MEGELLAS FAIRY [6] 7116 25.13(7) T Morris (Traralgon) 2 PRINCESS SHAE [7] 54818 NBT L Hughes (Longford) 3 SANZ MARLOW [6] 47665 NBT Y Andrews (Kilmany) 4 ZABDON SENSATION (QLD)[7] 647F1 FSH A Gieschen (Maffra) 5 ASTON HAMMER [7] 43545 25.04(5) E Lieshout (Drouin West) 6 SPY MISS (NSW)[7] 23556 NBT R Johnson (Lang Lang) 7 COUGAR STEALTH [6] 27362 NBT G Moss (Korumburra) 8 ZIPPING NADIA (NSW)[7] 56288 25.50(6) G Mcmillan (Nambrok) 9 MANDELA SUN [6]Res. 45838 25.31(8) P Pollutro (Morwell) 10 MAROON BLITZ (QLD)[6]Res. 53687 25.19(2) J Lindrea (Stratford)

Race No. 5 Morelli Furniture & Bedtime 7:07 PM (VIC time) Grade 5 event over 440 metres at Sale Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 FAIRY VIXEN [5] 27218 NBT P Borradale (Rosedale) 2 TUGGERAGH (SA)[5] 21621 NBT S White (Buln Buln East) 3 MINT BURST (NSW)[5] 21136 25.06(5) C Spiteri (Morwell) 4 COSMIC SHIRAZ (NSW)[5] 36642 25.00(4) R Colpoys (Bass) 5 FIESTY IVY [5] 75512 NBT G Graham (Woodleigh) 6 TROV'S GEM [5] 33647 NBT B Kantzidis (Bundoora) 7 NITRONIUN (NSW)[5] 36211 FSH W Duve (Denison) 8 HURUNUI JACK [5] 12121 25.02(4) D Agius (Rosedale) 9 CASH OWNLEY [5]Res. 33656 25.26(3) G Graham (Woodleigh) 10 TINDERELLA [5]Res. 37668 NBT A Gieschen (Maffra)

Race No. 6 Bsg Bingo & Fundraising 7:24 PM (VIC time) Mixed 4/5 event over 520 metres at Sale Of $2,005 Prizemoney.

1st: $1,405 2nd: $400 3rd: $200. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 POPPY PETE [5] 23427 NBT M Tharle (Cranbourne) 2 FLYWHEEL ALFIE [5] 34643 29.74(2) S Bye (Gormandale) 3 PAUA TO RUSH (NSW)[5] 35242 FSH S White (Buln Buln East) 4 GUARD YOUR PATH [5] 26776 NBT T Howell (Pakenham) 5 DIVISION FOUR [4] 27161 29.99(1) C Johannsen (Devon Meadows) 6 WADELOCK JULIET [4] 63764 29.60(3) M Clohesy (Stratford) 7 VIC FOR SHORT [4] 48117 30.10(3) T Howell (Pakenham) 8 DASH OF SCOTCH [5] 36367 29.84(4) C Johannsen (Devon Meadows)

Race No. 7 Balec Electrical Contractors 7:42 PM (VIC time) Grade 5 event over 520 metres at Sale Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 COSMIC COLLINDA [5] 65537 30.12(7) S Cameron (Maffra) 2 CRIMSON SALLY (NSW)[5] 45617 FSH G Jose (Catani) 3 ZIPPING SCARLET (NSW)[5] 46877 29.78(3) P Mckenzie (Denison) 4 LONESOME KATIE [5] 68537 29.92(2) K Fogarty (Heyfield) 5 ZIPPING ZALI (NSW)[5] 64647 NBT G Mcmillan (Nambrok) 6 CHEETAH STEALTH [5] 81142 NBT G Moss (Korumburra) 7 NIGHT PRANCER [5] 17537 NBT T Howell (Pakenham) 8 LEKTRA TIMON [5] 62413 FSH K Gorman (Tanjil South)

Race No. 8 Ian Carter Builders 8:07 PM (VIC time) Mixed 4/5 event over 650 metres at Sale Of $2,305 Prizemoney.

1st: $1,615 2nd: $460 3rd: $230. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BLUE ALCATRAZ [5] 73646 37.85(7) G Mcmillan (Nambrok) 2 LEOPARDSTOWN [4] 77327 37.55(8) C Johannsen (Devon Meadows) 3 STUNNING SUCCESS [5] 44284 FSTD B Divirgilio (Nambrok) 4 KOKODA ECLIPSE [5] 87628 38.19(2) C Johannsen (Devon Meadows) 5 TRIP TO EDEN (NSW)[5] 52511 NBT J Thompson (Pearcedale) 6 SPIRITED ROSE [5] 16613 FSH G O'keeffe (Neerim Junction) 7 RUBRICA [5] 38123 FSH S Collins (Hazelwood) 8 CANINO [4] 36878 37.76(5) C Johannsen (Devon Meadows)

Race No. 9 Elite Plumbing And Tiling 8:24 PM (VIC time) Free For All event over 440 metres at Sale Of $2,360 Prizemoney.

1st: $1,650 2nd: $475 3rd: $235. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BALLYMAC FINOLA [3] 61355 24.72(8) D Mcphie (Kilmany) 2 LAKEVIEW HARLEY [1] 52233 24.84(6) H Whelan (Metung) 3 HUNDRED (NSW)[4] 41574 24.96(8) D Johnston (Boisdale) 4 OMEGA SNIPER [1] 42483 24.72(3) B Harper (Seaspray) 6 SLEEK MASTER (NSW)[4] 45512 NBT J Thompson (Pearcedale) 7 BRUISER SENOR [4] 13754 24.68(1) D Johnston (Boisdale) 8 ANNUNAKI [4] 74454 25.02(6) N Lund (Longwarry)

Race No. 10 Trfm Ht3 8:47 PM (VIC time) Mixed 6/7 Heat event over 440 metres at Sale Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 IN A PICKLE [6] 61722 NBT G Jose (Catani) 2 BOO STAR (NSW)[7] 33163 FSH N Perkins (Romsey) 3 ZIPPING STU (NSW)[7] 64737 NBT G Mcmillan (Nambrok) 4 MISTER HEENEY [6] 54473 25.70(1) C Johannsen (Devon Meadows) 5 WOODLEIGH BLAZE [6] 11287 NBT G Graham (Woodleigh) 6 EMPEROR CRUZ (NSW)[6] 73831 FSH D Belsham (Longwarry) 7 ASTON EMILIO [7] 32148 25.29(3) E Lieshout (Drouin West) 8 BERNMAR TERRY [7] 67814 FSH P Borradale (Rosedale) 9 MAROON BLITZ (QLD)[6]Res. 53687 25.19(2) J Lindrea (Stratford) 10 IT'S DEBATABLE [6]Res. 57753 NBT D Williamson (Moe)

Race No. 11 Gj Gardner Homes Ht4 9:10 PM (VIC time) Mixed 6/7 Heat event over 440 metres at Sale Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LEMON PAW [6] 46373 NBT C Johannsen (Devon Meadows) 2 OMEGA BONNER [6] 13338 NBT B Harper (Seaspray) 3 TAMBO FLASH (NSW)[6] 48665 25.26(5) M Whelan (Metung) 4 HANNAH BEAR (NSW)[7] 14277 25.34(1) J Lindrea (Stratford) 5 CORROBOREE (NSW)[7] 88162 NBT P Borradale (Rosedale) 6 LABUAN STARFISH (NSW)[7] 521 NBT E Lieshout (Drouin West) 7 FLABBA GABBA [7] 24545 NBT G Clifton (Tynong North) 8 JESSE'S TYPHOON [6] 21426 NBT M Musselwhite (Lindenow) 9 IT'S DEBATABLE [6]Res. 57753 NBT D Williamson (Moe) 10 ORATAYA [7]Res. 88377 26.13(3) C Mcmillan (Drouin)