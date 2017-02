Race No. 6 Bairnsdale Rsl 7:54 PM (VIC time)

Mixed 4/5 event over 650 metres at Sale Of $2,305 Prizemoney.

1st: $1,615 2nd: $460 3rd: $230.

No.NameGradeFormBestLastTrainer

1 ZIPPING ZEUS (NSW)[4] 12311 FSTD C Jones (Rosedale)

2 ONE CUP SHORT [5] 45323 NBT C Johannsen (Devon Meadows)

3 AZURITE [5] 14363 NBT G James (Woodleigh)

4 MICK'S ANGEL [5] 44542 FSH A Meyer (Hoppers Crossing)

5 ALWAYS ABOUT ME [5] 11672 NBT C Johannsen (Devon Meadows)

6 ZIPPING SCARLET (NSW)[5] 77754 38.07(2) P Mckenzie (Denison)

7 OAKMONT WHISPER [5] 67655 NBT D Mcphie (Kilmany)

8 QUINA BALE (NSW)[5] 71151 NBT S Ferguson (Avalon)

9 SHE'S A COLLINDA [5]Res. 58746 NBT S Tyler (Maffra)