Greyhound Box Draw For Sandown (SAP) - Monday, 26 December 2016

Race No. 1 Find Us On Facebook 3:37 PM (VIC time) Maiden event over 515 metres at Sandown Of $1,415 Prizemoney.

1st: $990 2nd: $285 3rd: $140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 NICK BALE (NSW)[M] 727 FSH M Delbridge (Balliang) 2 TRIUM [M] 84734 NBT A Warton (Elliminyt) 3 STAR FEVER [M] 4 FSH R Crisafi (Hastings) 4 DEE JAY DANCER [M] 65376 FSH E Dowsey (Cowwarr) 5 CAPTAIN RISKY (NSW)[M] 63242 FSH H Collins (Lara) 6 DR. SHANICE [M] 7 FSH J Mcmahon (Darriman) 7 HE SHALL FRED [M] 223 NBT G Micallef (Pearcedale) 8 DR. CONDOR [M] 524 FSH J Mcmahon (Darriman) 9 WONDER DOUG [M]Res. 5346 FSH P Fulton (Ecklin South) 10 AKINA BLITZ [M]Res. 36457 NBT P Rowley (Denison)

Race No. 2 Follow Us @sandowndogs 4:02 PM (VIC time) Maiden event over 595 metres at Sandown Of $1,630 Prizemoney.

1st: $1,140 2nd: $330 3rd: $160. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 FLASH INTENTION [M] FSH T O'neill (Pearcedale) 2 VING BALE (NSW)[M] 65425 NBT M Delbridge (Balliang) 3 NAT'S INTENTION [M] FSH T O'neill (Pearcedale) 4 MY MATE HORSE [M] 54738 NBT G Hall (Yarragon) 5 DENARAU [M] 37262 NBT R Glass (Kyabram) 6 RUMBLING BAJOOKS [M] 225 FSH G Glass (Kyabram) 7 CETTE TO DANCE [M] 36385 FSTD A Warton (Elliminyt) 8 MAC'S INTENTION [M] FSH T O'neill (Pearcedale)

Race No. 3 Snapchat - Sandowndogs 4:27 PM (VIC time) Maiden event over 515 metres at Sandown Of $1,415 Prizemoney.

1st: $990 2nd: $285 3rd: $140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BANJO FEVER [M] 36 FSH R Crisafi (Hastings) 2 FORKNER BALE (NSW)[M] 43 FSH H Collins (Lara) 3 DR. MURTLE [M] 5 FSH W Mcmahon (Darriman) 4 SECRET HIGH [M] 7 FSH J Mcmahon (Darriman) 5 DR. YUKI [M] 66 NBT J Mcmahon (Darriman) 6 ALLEN ROBBIE (NSW)[M] 76 FSH M Delbridge (Balliang) 7 ULTIMATE RETURN [M] 61252 FSH C Medcraft (Violet Town) 8 MERL'S ANGEL [M] 31648 FSH P Gabriel (Toolern Vale) 9 SISCO ROCCO [M]Res. 56547 FSH S Smith (Kurunjang) 10 WONDER DOUG [M]Res. 5346 FSH P Fulton (Ecklin South)

Race No. 4 Bring Your Club To Sandown 4:47 PM (VIC time) Grade 7 event over 595 metres at Sandown Of $2,175 Prizemoney.

1st: $1,525 2nd: $430 3rd: $220. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ROCK ME [7] 22384 FSTD P Smith (Wonwondah) 2 ORDER IN LINE [7] 41225 FSTD C Barnard (Longwarry) 3 ALLEN YANI (NSW)[7] 12225 FSH M Delbridge (Balliang) 4 LARICO [7] 3515 NBT K Pitt (Devon Meadows) 5 SHADES OF LIPPY [7] 42658 FSH K Pitt (Devon Meadows) 6 SHY FREDDIE [7] 27358 NBT P Galea (St Albans) 7 BODA BODA [7] 33232 NBT M Schmidt (Devon Meadows) 8 QUEEN YUNA (NSW)[7] 46124 FSTD J Britton (Anakie) 9 CHOPPER DORIS [7]Res. 33615 FSH T Curtain (Cranbourne South)

Race No. 5 Tab.com.au Ht1 5:07 PM (VIC time) Grade 5 Heat event over 515 metres at Sandown Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HYUNDAI HAWK [5] 53718 NBT M Thomas (Meeniyan) 2 ULTIMATE BILLY [5] 73136 FSH C Medcraft (Violet Town) 3 INVICTUS LAWLESS [5] 41645 NBT C Schmidt (Devon Meadows) 4 CRAZY SEXY (NSW)[5] 12877 NBT K Greenough (Pearcedale) 5 PURE ZEST [5] 57133 NBT D Condon (Devon Meadows) 6 WALK WOODY WALK [5] 22851 NBT P Bailey (Loch) 7 LYKA ALLEN (NSW)[5] 37688 29.37(4) S Collins (Lara) 8 MAXIMUM BELLA [5] 48577 FSH A Courts (Lara) 9 MIGHTY BREE [5]Res. 77438 FSH J Brown (Nyora)

Race No. 6 Sky Racing Ht2 5:27 PM (VIC time) Grade 5 Heat event over 515 metres at Sandown Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BORDEAUX MISS [5] 22234 NBT M Schmidt (Devon Meadows) 2 PEGGY SABLE [5] 88887 29.89(1) T Currie (Chadstone) 3 DUOMO BALE (NSW)[5] 77441 29.55(1) L Smith (Nambrok) 4 NICKY DAL [5] 63735 NBT T Curtain (Cranbourne South) 5 CRACKERJACK CHOC [5] 83441 29.35(1) A Courts (Lara) 6 SUPERIOR SHANE [5] 73732 NBT D Condon (Devon Meadows) 7 UTOPIA [5] 23137 29.48(3) K Leek (Devon Meadows) 8 TEFLON TONY (NSW)[5] 42173 FSH L Delbridge (Balliang) 9 MIGHTY BREE [5]Res. 77438 FSH J Brown (Nyora)

Race No. 7 Rsn - Racing & Sport Ht 3 5:52 PM (VIC time) Grade 5 Heat event over 515 metres at Sandown Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CRACKERJACK PEST [5] 55285 NBT A Courts (Lara) 2 DREAM OF FAME [5] 54744 29.43(2) A Langton (Anakie) 3 BUBBA'S SILVIA [5] 66247 NBT B Sands (Pakenham) 4 FIZZY BALE (NSW)[5] 83885 NBT J Collins (Lara) 5 TURBO ROAD [5] 31851 NBT J Britton (Anakie) 6 IN DEE GENES [5] 61728 29.82(7) D Irby (Rosebud) 7 TIGER BUTCH [5] 42256 29.66(5) S Kyriacopoulos (Pearcedale) 8 HALF MOON RISING [5] 31375 FSH D Baker (Pearcedale) 9 MIGHTY BREE [5]Res. 77438 FSH J Brown (Nyora)

Race No. 8 Tab - We Love A Bet 6:14 PM (VIC time) Mixed 4/5 event over 595 metres at Sandown Of $2,305 Prizemoney.

1st: $1,615 2nd: $460 3rd: $230. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ONE CUP SHORT [5] 56351 NBT C Johannsen (Devon Meadows) 2 SIDUTE [5] T6311 34.53(7) R Wood (Warragul) 3 RACK TAP RACK [5] 15662 NBT G Hall (Yarragon) 4 BLINGIFIED [5] 32323 NBT D Connor (Cranbourne) 5 LOPSIDED [5] 86812 NBT B Sands (Pakenham) 6 VILLA JEMMA [5] 8T161 FSH K Pitt (Devon Meadows) 7 MISS BO WICKED (NSW)[5] 55756 34.71(1) P Gabriel (Toolern Vale) 8 ALLEN MARKY (NSW)[4] 77631 34.28(5) M Delbridge (Balliang)

Race No. 9 Greyhound Adoption Program 6:33 PM (VIC time) Grade 7 event over 515 metres at Sandown Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HE SHALL JOHNNY [7] 31 FSH G Micallef (Pearcedale) 2 METRO'S GIRL [7] 16863 FSH J Collins (Lara) 3 DR. CADENZA [7] 35724 NBT J Mcmahon (Darriman) 4 PRECIOUS DESTINI [7] 55554 NBT S Hughes (Deer Park) 5 ALPHA CASTOR [7] 27457 NBT J Britton (Anakie) 6 LULU LOLLIPOP [7] 12417 FSH C Smith (Wonwondah) 7 EMENZIE [7] 76775 NBT R Wood (Warragul) 8 RUBY OHARA [7] 353F6 30.43(6) M Schmidt (Devon Meadows) 9 BLACK ECLIPSE [7]Res. 64465 NBT T Curtain (Cranbourne South) 10 DR. ELEONORA [7]Res. 41427 NBT J Mcmahon (Darriman)