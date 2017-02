Race No. 7 Judy Hayley Memorial Ht3 3:28 PM (VIC time)

S/E Heat event over 515 metres at Sandown Of $2,360 Prizemoney.

1st: $1,650 2nd: $475 3rd: $235.

No.NameGradeFormBestLastTrainer

1 RIG FIFTY FIVE [6] 48142 NBT A Langton (Anakie)

2 TEFLON TONY (NSW)[5] 32655 NBT L Delbridge (Balliang)

3 CAPTAIN RISKY (NSW)[7] 24345 NBT H Collins (Lara)

4 DESTINI WAHOO [5] 23545 NBT A Panetta (Melton West)

5 GOTHAMBURG [6] 11437 30.14(2) V Brook (Elliminyt)

6 ONE PLUS TWO (NSW)[5] 83236 NBT A Powell (Stanhope)

7 HUNDRED (NSW)[5] 44431 FSH D Johnston (Boisdale)

8 DR. COMPULSION [4] 16223 29.98(6) J Mcmahon (Darriman)

9 BAGEERA [M]Res. 23675 NBT A Warton (Elliminyt)