Greyhound Box Draw For Shepparton - Friday, 17 February 2017

Race No. 1 Awards Night 24th Feb 3:07 PM (VIC time) Tier 3 - Maiden event over 390 metres at Shepparton Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GOOD BOY OSCAR [M] 231 22.54(Q)(5) A Blake (White Hills) 2 FINE WINE [M] 88276 FSH E Matthyssen (Talbot) 3 ALL INN TARA [M] 75544 NBT T Duncan (Harston) 4 ALL INN JOHNSON [M] 586 FSH T Duncan (Harston) 5 HILLBILLY SPUNK [M] 24553 NBT J Wilson (Korong Vale) 6 HARRY CHO [M] 44267 NBT K Brooks (Rupanyup) 7 REGAL HUSSLER [M] 47887 FSTD S Spiteri (St Albans) 8 RUSTY ONE [M] 477 FSH S Thomas (Sandon) 9 CATWEASEL [M]Res. 24554 NBT S Wetzels (Seymour) 10 TAT ASHLEIGH [M]Res. 3F6 NBT B Parker (Tatura)

Race No. 2 Elite Collars & Leads 3:24 PM (VIC time) Tier 3 - Maiden event over 390 metres at Shepparton Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 JESSIE OH [M] 52662 NBT R Gilliland (Darraweit Guim) 2 ALL INN CHUMLEE [M] 65 FSH T Duncan (Harston) 3 SPEED ALERT [M] 84748 NBT R Matthews (Arcadia South) 4 QUINA ALLEN (NSW)[M] 48473 FSTD R Camilleri (Lara) 5 MINOR HICCUP [M] 76784 NBT S Thomas (Sandon) 6 ZEPHA [M] 35543 NBT W Elson (Seymour) 7 LADY ALLIANCE [M] 68474 NBT M Chilcott (Heathcote) 8 TAT LOXY [M] 38543 NBT B Parker (Tatura) 9 HILLBILLY KISSES [M]Res. 48654 NBT J Wilson (Korong Vale) 10 JANRAY BIG RED [M]Res. 63645 NBT R Matthews (Arcadia South)

Race No. 3 Goty 24th Feb 3:47 PM (VIC time) Tier 3 - Maiden event over 450 metres at Shepparton Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 WINLOCK MACY (NSW)[M] 55654 NBT S Stefanos (Longwood) 2 MASKED BELLE [M] 56 FSTD Y Carter (Mudgegonga) 3 TAT BARBIE [M] 43 FSTD D Warburton (Tatura) 4 GUNAI GOSSIP [M] 34626 NBT J Martin (Wunghnu) 5 SCARECROW TIGER [M] 72623 NBT R Douglas (Heathcote) 6 WHO'S IROD [M] 77523 FSH J La rosa (Seymour) 7 BELLINI MARTINI [M] 56224 NBT K Brooks (Rupanyup) 8 FLICK SOME CASH (NSW)[M] 66572 NBT J Formosa (Heathcote) 9 SUNTORY SNOW [M]Res. 65P37 FSH G Rigg (Girgarre) 10 BOUND AGAIN [M]Res. 7355 NBT M Hanke (Miepoll)

Race No. 4 Byers Electrical 4:07 PM (VIC time) Tier 3 - Grade 7 event over 390 metres at Shepparton Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ERIC JAY [7] 41663 NBT S Thomas (Sandon) 2 STAR SYSTEM (NSW)[7] 33241 22.86(8) A Patten (Plenty) 3 FIREY LOMAR (NSW)[7] 22187 22.93(4) N Mcmenamin (Thurgoona) 4 BENNY BOY MAGIC [7] 13258 FSH S Thomas (Sandon) 5 TAT TUBBY [7] 52188 22.62(Q)(6) B Parker (Tatura) 6 LODGE'S EXPRESS [7] 154F5 22.83(8) T Van taarling (Tallygaroopna) 7 MERV BALE (NSW)[7] 1454 FSH R Camilleri (Lara) 8 JESSIO FOZZIO [7] 57175 FSTD L Slattery (Ladys Pass) 9 SWIFT SPUR [7]Res. 33644 NBT E Fothergill (Numurkah) 10 LOONEYGOON (NSW)[7]Res. 35845 NBT B Lord (Jindera)

Race No. 5 Shepparton News 4:28 PM (VIC time) Tier 3 - Grade 7 event over 450 metres at Shepparton Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SWIFT KNOCKOUT [7] 76735 NBT E Fothergill (Numurkah) 2 RUBBA WILSON [7] 64526 NBT S Van taarling (Tallygaroopna) 3 DAINTREE JIM [7] 33878 FSH R Matthews (Arcadia South) 4 IMA TERROR [7] 43238 NBT D Beasley (Mount Cottrell) 5 BOUND AFTER GOLD [7] 21637 25.76(6) M Hanke (Miepoll) 6 BLONDE YAPPA [7] 43454 NBT W Elson (Seymour) 7 PHOEBE ALLEN (NSW)[7] 2F325 NBT R Camilleri (Lara) 8 POPOWSKI [7] 54231 FSH P Craig (Langwarrin) 9 WHY NOT GEORGE [7]Res. 43857 NBT A Marum (Corop) 10 TAYLA'S BANJO [7]Res. 15335 NBT K Lingard (Kilmore)

Race No. 6 Spud Regis @ Stud 4:47 PM (VIC time) Grade 5 T3 event over 450 metres at Shepparton Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PINK POPPY [5] 56887 25.76(6) G Rigg (Girgarre) 2 MISS PIE [5] 28623 NBT R Henness (Heathcote) 3 DAINTREE ALICE [5] 36542 NBT R Matthews (Arcadia South) 4 KRAKEN TOBIAS [5] 88841 25.49(2) K Eyles (Murchison) 5 BULLBOAR [5] 88657 25.78(4) G Connell (Harston) 6 ARIKI WHERO [5] 32157 25.81(2) W Elson (Seymour) 7 COZZI [5] 13417 FSH B Kinder (Girgarre) 8 BURRAWONGA BETOO [5] 22433 NBT J Birthisel (Yarrawonga) 9 CASH CAR STAR (NSW)[5]Res. 85846 NBT G Rigg (Girgarre) 10 MY SIRION [5]Res. 56147 26.32(6) P Westbrook (Corio)

Race No. 7 Finer Fruits 5:12 PM (VIC time) Tier 3 - Grade 7 event over 450 metres at Shepparton Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 KENO BALE (NSW)[7] 27553 NBT R Camilleri (Lara) 2 JARVIS JET [7] 45175 26.11(8) J La rosa (Seymour) 3 CLOVALLEY ARNIE [7] 67753 NBT G Connell (Harston) 4 LADY BEATRIX [7] 12753 FSTD M Chilcott (Heathcote) 5 SHE'S A WINLOCK (NSW)[7] 14676 FSTD S Stefanos (Longwood) 6 BEER ON TAP [7] 24685 NBT K Stephens (Broadford) 7 BALLISTIC BEAUTY [7] 61858 FSH P Smith (Pascoe Vale South) 8 ALL INN HOUSTON [7] 35462 NBT T Duncan (Harston) 9 WHY NOT GEORGE [7]Res. 43857 NBT A Marum (Corop) 10 WINDSOR REIGN [7]Res. 13524 NBT R Gilliland (Darraweit Guim)

Race No. 8 Racers Function Centre 5:39 PM (VIC time) Grade 5 T3 event over 450 metres at Shepparton Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DOLCE GUSTO [5] F5858 NBT S Thomas (Sandon) 2 ROLL 'EM SHARKY [5] 48478 NBT J Formosa (Heathcote) 3 HE'S YOUR MATE [5] 48564 NBT J Formosa (Heathcote) 4 BEFORE MY TIME [5] 67611 26.09(1) D Carswell (Elmore) 5 ALL INN MENPHIS [5] 43676 25.37(4) T Duncan (Harston) 6 FOREVER MERRY [5] 42286 25.79(1) B Klemke (Heathcote) 7 EMIO BALE (NSW)[5] 32653 NBT R Camilleri (Lara) 8 WHO TOLD LINDYLU [5] 83252 NBT E Fothergill (Numurkah) 9 BANJO BARBIE [5]Res. 48777 25.82(8) J Formosa (Heathcote) 10 CHIEF BRIT [5]Res. 67658 NBT A Marum (Corop)

Race No. 9 Dpr Insurance Brokers 5:59 PM (VIC time) Tier 3 - Grade 7 event over 390 metres at Shepparton Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 TOSS [7] 57834 NBT H Wetzels (Seymour) 2 SCARLETT LAD (NSW)[7] 22827 NBT P Stefanos (Longwood) 3 JANRAY BLUE NERO [7] 1F468 23.11(2) J Walker (Arcadia South) 4 ROBBIE GALLEN (NSW)[7] 62867 NBT D Basile (Pascoe Vale South) 5 LENA'S ENTITY [7] 72625 NBT L Azzopardi (East Longwood) 6 MONKEY YEAR [7] 23615 22.99(2) P Dower (Golden Square) 7 TEAM SON (NSW)[7] 18273 NBT G Gledhill (Coomboona) 8 JUST RUN LEFT [7] 78865 NBT F Meyer (Maryborough) 9 FLAMING CAUSEWAY [7]Res. 56468 NBT J Jacobs (Carisbrook) 10 SAN TAN BONNIE [7]Res. 46F84 NBT J Donaldson (Euroa)

Race No. 10 Quality Teams 6:18 PM (VIC time) Tier 3 - Grade 6 event over 390 metres at Shepparton Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 TAXI (NSW)[6] 52252 NBT D Burge (Kinglake West) 2 GUNMETAL ANGEL [6] 22473 22.42(3) J Formosa (Heathcote) 3 HEINEKEN GIRL (SA)[6] 83147 22.54(5) T Matthyssen (Talbot) 4 CHUM'S SPECIAL [6] 37233 22.96(2) P Dower (Golden Square) 5 ORIENTAL GINGER [6] 26411 22.72(4) J Donaldson (Euroa) 6 EL GRAND PEPE [6] 34711 NBT K Jordan (Little River) 7 CLEAR SENSE [6] 67537 NBT G Berry (North Lismore) 8 MYALLA FIVE (NSW)[6] 67764 22.56(2) D Basile (Pascoe Vale South) 9 CLOVALLEY MAURI [6]Res. 53667 22.80(6) W Connell (Harston) 10 GOOD WICK [6]Res. 75757 NBT G Robinson (Violet Town)

Race No. 11 Brian Beard Plumbing 6:42 PM (VIC time) Grade 5 T3 event over 390 metres at Shepparton Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 UNCOOL ALBERT [5] 46184 22.21(6) J Formosa (Heathcote) 2 IMA TOMAHAWK [5] 27F55 22.35(8) D Basile (Pascoe Vale South) 3 ALL INN AFRICA [5] 32433 22.38(1) T Duncan (Harston) 4 PARISIAN MAGIC (NSW)[5] 51252 22.29(4) J Formosa (Heathcote) 5 DYNASTY GURU [5] 54655 22.35(6) P Frost (Heathcote) 6 SUPERSTAR JATT [5] 58578 NBT D Basile (Pascoe Vale South) 7 ROSHANI'S DREAM [5] 54672 NBT R Martin (Albion) 8 GO LAKERS GO [5] 71744 NBT M Meyer (Bromley) 9 IMPLOSION LIAM (NSW)[5]Res. 28817 NBT A Marum (Corop) 10 COSMIC SPUR [5]Res. 64787 NBT E Fothergill (Numurkah)