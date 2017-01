Greyhound Box Draw For Shepparton - Monday, 9 January 2017

Race No. 1 Jade Media Photography Ht1 7:02 PM (VIC time) Maiden Heat event over 450 metres at Shepparton Of $1,415 Prizemoney.

1st: $990 2nd: $285 3rd: $140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BROULEE MISS [M] 85272 NBT M Carter (Kialla) 2 DARB'S THE MAN [M] 2 FSH R Fisher (Lara) 3 BRUCE MAE (TAS)[M] 3 FSH M Hynes (Anakie) 4 HOLYFIELD [M] FSH G Lemin (Axedale) 5 LADY ALLIANCE [M] 68 FSH M Chilcott (Heathcote) 6 CLOVALLY GRANITE [M] 226 FSTD G Connell (Harston) 7 BACKIN' BULLY [M] FSH B Divirgilio (Nambrok) 8 SISCO RASCAL [M] 36572 NBT R Galea (Melton South) 9 BOOM FLASH [M]Res. 4247 FSTD R Clark (Toolleen) 10 SISCO ROCCO [M]Res. 65475 FSH S Smith (Kurunjang)

Race No. 2 Finer Fruits Ht2 7:23 PM (VIC time) Maiden Heat event over 450 metres at Shepparton Of $1,415 Prizemoney.

1st: $990 2nd: $285 3rd: $140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 FLASH LOMAR [M] 463 NBT N Mcmenamin (Thurgoona) 2 ROMANATER [M] 43 FSH I Garland (Longlea) 3 ROGER CHERRY [M] 5 FSTD D Trethowan (Chiltern) 4 SCOTT PIZZAZZ [M] 1427 25.50(Q)(6) E Bowles (Invergordon) 5 BETTER WAY [M] 6 FSTD P Kaltsis (Nagambie) 6 HECTOR CABANG (NSW)[M] 2725 NBT G Berry (North Lismore) 7 SWIRLING PEARLS (NSW)[M] 1257 FSH B Smith (The Rock) 8 BOUND AFTER GOLD [M] 35 FSH M Hanke (Miepoll) 9 SWIFT DANNY [M]Res. 86246 NBT R Hodgson (Axedale) 10 REGIS MOMENT (NSW)[M]Res. 48444 FSTD R Dunne (St Albans)

Race No. 3 Ckh Painting Ht3 7:40 PM (VIC time) Maiden Heat event over 450 metres at Shepparton Of $1,415 Prizemoney.

1st: $990 2nd: $285 3rd: $140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 TRISH'S DELIGHT [M] 7 FSTD P Clark (Wangaratta) 2 FIREY LOMAR (NSW)[M] 42 FSH N Mcmenamin (Thurgoona) 3 GOLD TICKET [M] 57 FSH J Galea (Brookfield) 4 ROMAN'S LEGEND [M] 5 FSH M Chilcott (Heathcote) 5 BETTER VALUE [M] 2 FSTD P Kaltsis (Nagambie) 6 TANOAN CREEK (QLD)[M] 335 FSH P Dapiran (Northwood) 7 BELLARIO [M] FSH P Abela (Parwan) 8 SCARECROW TIGER [M] 7 FSH R Douglas (Heathcote) 9 FLYING MIA [M]Res. 34625 NBT E Bowles (Invergordon) 10 CULLQUIN ABBEY [M]Res. 355 NBT S Quinlan (Rushworth)

Race No. 4 Shepparton News Ht4 8:02 PM (VIC time) Maiden Heat event over 450 metres at Shepparton Of $1,415 Prizemoney.

1st: $990 2nd: $285 3rd: $140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PEPPER SHANNON [M] FSH R Clark (Toolleen) 2 ASTON SELENA [M] FSH J Thompson (Pearcedale) 3 WAY THINGS ARE [M] 6 FSTD B Buchanan (Sunday Creek) 4 MIKEY WIRES [M] 3 NBT P Clark (Wangaratta) 5 ALL INN GENGHIS [M] FSH T Duncan (Harston) 6 MIDNIGHT MARZY (NSW)[M] 37343 FSTD B Kinder (Girgarre) 7 RENALDO [M] 243 NBT R Glass (Kyabram) 8 GUNAI GOSSIP [M] 24234 NBT J Martin (Wunghnu) 9 KARISE FUSILEER [M]Res. 444 FSH T Galea (Brookfield) 10 BOUND AGAIN [M]Res. 735 FSH M Hanke (Miepoll)

Race No. 5 Byers Electrical 8:22 PM (VIC time) Mixed 4/5 event over 650 metres at Shepparton Of $2,305 Prizemoney.

1st: $1,615 2nd: $460 3rd: $230. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 TRIP TO EDEN (NSW)[5] 45251 FSH J Thompson (Pearcedale) 2 OBI KENOBI (NSW)[5] 14423 FSH G Campbell (Anakie) 3 ALL INN TOGETHER [5] 68737 NBT T Duncan (Harston) 4 ALL INN AMY [4] 87388 38.27(2) T Duncan (Harston) 6 BASHIR [5] 66762 NBT S Quinlan (Rushworth) 7 ROSIE'S GIFT [5] 43356 FSTD R Dunne (St Albans) 8 GUNNEWIN [5] 34534 NBT B Brown (Axedale)

Race No. 6 Quality Teams 8:45 PM (VIC time) Grade 5 event over 450 metres at Shepparton Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LATIFI CEE JAY [5] 11212 NBT J Arthur (Lancaster) 2 JUDICIAL MAN (QLD)[5] 21121 NBT B Ennis (Lara) 3 JOSIE RUMBLE (NSW)[5] 77637 FSH C Grenfell (Avalon) 4 ZINZAN BROOKE (QLD)[5] 11166 FSH B Ennis (Lara) 5 SHOCKING ONYX [5] 48132 25.86(4) S Stefanos (Longwood) 6 AUSSIE INFRARED (NSW)[5] 62112 FSH R Hume (Wattle Flat) 7 PADDY'S MAGIC (QLD)[5] 11351 NBT J Thompson (Pearcedale) 8 INDI ALLEN (NSW)[5] 12465 FSH S Ferguson (Avalon) 9 PROVEN MAY [5]Res. 22224 NBT J Formosa (Heathcote) 10 QUINK [5]Res. 76166 NBT B Brown (Axedale)

Race No. 7 Manish Gupta Accountants 9:03 PM (VIC time) Grade 5 event over 450 metres at Shepparton Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 KRAKEN MANAGER [5] 61366 25.60(8) R Comensoli (Wangaratta) 2 JORDY PAIGE [5] 48477 25.47(6) R Glass (Kyabram) 3 SODA STREET [5] 17311 25.89(8) B Divirgilio (Nambrok) 4 CALL ME BOZ (NSW)[5] 74285 NBT S Dervish (Lancaster) 5 HELEN BAXTER (NSW)[5] 71321 NBT D Trewin (Lara) 6 FOREVER MERRY [5] 62644 25.79(1) B Klemke (Heathcote) 7 BANJO BARBIE [5] 21151 25.82(8) J Formosa (Heathcote) 8 ZULETTA [5] 45842 25.95(7) B Jones (Pyalong) 9 TAT DUKE [5]Res. 23165 25.44(2) B Parker (Tatura) 10 MIDFIELD MAESTRO [5]Res. 45815 25.62(8) V Giles (Bamawm)

Race No. 8 Racers Function Centre 9:28 PM (VIC time) Free For All event over 450 metres at Shepparton Of $2,360 Prizemoney.

1st: $1,650 2nd: $475 3rd: $235. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GOTTA GET BACK (NSW)[1] 24311 25.07(8) J Mcclelland (Jindera) 2 SLEEK MASTER (NSW)[3] 44551 25.07(8) J Thompson (Pearcedale) 3 BORRIS DELIGHT [4] 68186 25.27(4) B Jones (Pyalong) 4 GAUCHO (NSW)[4] 25212 25.47(4) B Ennis (Lara) 5 PAULA'S DELIGHT [4] 43351 25.70(2) P Macklin (Kialla West) 6 MORELLO (NSW)[4] 18425 25.55(8) B Smith (The Rock) 7 SARAH SWIFT [3] 73411 25.36(5) P Dapiran (Northwood) 8 GUNMETAL REBEL [4] 35652 25.20(1) J Formosa (Heathcote)

Race No. 9 Dpr Insurance Brokers 9:52 PM (VIC time) Grade 7 event over 450 metres at Shepparton Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ORDER IN LINE [7] 12255 FSH C Barnard (Longwarry) 2 GREYSYND SILK (QLD)[7] 61 FSH J Chilcott (Heathcote) 3 ALL INN HOUSTON [7] 77143 NBT T Duncan (Harston) 4 FLASHING LIGHTS [7] 25117 FSTD K Bentley (Violet Town) 5 BAMBALAM BRANDY (NSW)[7] 32645 NBT B Mills (Baddaginnie) 6 COSMIC THERAPY [7] 136 FSH L Smith (Nambrok) 7 CASSIUS SPIRIT [7] 581 25.61(1) P Frost (Heathcote) 8 JACK CHERRY [7] 212 FSTD L Trethowan (Chiltern) 9 MISS BARBADOS [7]Res. T5416 FSTD G Berry (North Lismore) 10 CLOVALLEY ARNIE [7]Res. 3P466 NBT G Connell (Harston)

Race No. 10 Sgrc Vet Now Open 10:15 PM (VIC time) Mixed 6/7 event over 450 metres at Shepparton Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SCOTT MUSCLE [7] 21266 26.02(3) L Scott (Invergordon) 2 RAPANA (NSW)[6] 51621 NBT J Formosa (Heathcote) 3 PUFFIN' STUFF [7] 22143 NBT M Salvatore (Plenty) 4 BAMBALAM BRUCE (NSW)[6] 63641 25.77(1) B Mills (Baddaginnie) 5 UNUSABLE [6] 61651 NBT M Filomeno (Craigieburn) 6 MERINDA OLLIE (TAS)[6] 21881 FSH R Fisher (Lara) 7 YA RECKON [6] 53142 25.42(8) M Auld (Tatura) 8 LIKE HER MUM [6] 36676 FSTD B Buckingham (Woodstock) 9 SIMPLY LOMAR (NSW)[7]Res. F4572 25.88(4) N Mcmenamin (Thurgoona) 10 BLUE MAGNUM [7]Res. 26178 NBT P Newell (Wallan)

Race No. 11 Top Cat Video 10:37 PM (VIC time) Grade 5 event over 450 metres at Shepparton Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BLINGZILLA [5] 41223 25.47(8) T Comensoli (Wangaratta) 2 GOTTA MISS OUT (NSW)[5] 12123 25.75(8) W Bocquet (Mullengandra) 3 MAN DOWN (GA)[5] 36271 NBT E Hamilton (Invergordon) 4 ARIKI WHERO [5] 31532 NBT W Elson (Seymour) 5 COSMIC YAP [5] 77254 NBT J Formosa (Heathcote) 6 TEMPUS FUGIT [5] 57123 NBT G Williamson (Marong) 7 THAT'S THE PLAN [5] 21275 FSH M Rajkovic (Sunshine West) 8 UNBACKABLE [5] 62476 26.01(2) M Filomeno (Craigieburn) 9 ALL INN MENPHIS [5]Res. 27525 25.37(4) T Duncan (Harston) 10 GLENDALE ZEUS (NSW)[5]Res. 81567 FSTD G Harding (Temora)