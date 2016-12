Greyhound Box Draw For Shepparton - Thursday, 29 December 2016

Race No. 1 Dpr Insurance Brokers 3:21 PM (VIC time) Tier 3 - Maiden event over 390 metres at Shepparton Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HIGHFIELD SOCKS [M] 88836 NBT N Tait (Wangaratta) 2 PARVATI GRANGE [M] 77346 NBT P Boots (Merrigum) 3 ALL INN TARA [M] 27 FSH T Duncan (Harston) 4 ZEPHA [M] 45 NBT W Elson (Seymour) 5 STORM OF ALL [M] 47348 NBT S Gibilisco (Lockwood South) 6 LODGE'S EXPRESS [M] 43 NBT T Van taarling (Tallygaroopna) 7 EVIL CURRENCY [M] 68448 NBT A Graham (Cohuna) 8 KANSAS LANE [M] 662 NBT M Carter (Kialla) 9 TRADEMARK BLISS (NSW)[M]Res. 22257 NBT J Mangion (Numurkah) 10 CULLQUIN GHENGIS [M]Res. 4146 22.64(Q)(8) S Quinlan (Rushworth)

Race No. 2 Outa Credit @ Stud 3:37 PM (VIC time) Tier 3 - Maiden event over 390 metres at Shepparton Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HAGRID GRANGE [M] 64 NBT D Boots (Merrigum) 2 JANRAY BIG RED [M] 7776 NBT R Matthews (Arcadia South) 3 BETTER CRUISE [M] 42 NBT P Kaltsis (Nagambie) 4 TAT TUBBY [M] 3152 22.62(Q)(6) B Parker (Tatura) 5 ORIENTAL GINGER [M] 7662 NBT J Donaldson (Euroa) 6 STEALTHY DREAM [M] 77628 FSH D Bunn (Tylden) 7 SCINTILLATIN SAL [M] 454 FSH J Curley (Toolleen) 8 ALL INN HUNTER [M] 63226 NBT T Duncan (Harston) 9 WILLIAM CABANG (NSW)[M]Res. 24 NBT G Berry (North Lismore) 10 HEROIC OUTLAW [M]Res. 688 NBT C Colaiacovo (Toolleen)

Race No. 3 Manish Gupta Accountants 3:52 PM (VIC time) Tier 3 - Maiden event over 450 metres at Shepparton Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CASSIUS SPIRIT [M] 58 FSH P Frost (Heathcote) 2 GINZA LION [M] 25225 NBT M Wallworth (New Gisborne) 3 LORELLA (NSW)[M] 68634 NBT C Newman (Chiltern) 4 BLUE REEF [M] 47 FSH D Ireland (Knowsley) 5 BENNELONG (NSW)[M] 24863 NBT S Stefanos (Longwood) 6 GUNAI GOSSIP [M] 52423 NBT J Martin (Wunghnu) 7 RENALDO [M] 24 NBT R Glass (Kyabram) 8 IRON VEE [M] 1762 25.86(Q)(1) T Salpigtidis (Plenty) 9 KRAKEN DYNAMITE [M]Res. 45565 NBT K Eyles (Murchison) 10 FLYING MIA [M]Res. 34625 NBT E Bowles (Invergordon)

Race No. 4 Brian Beard Plumbing 4:17 PM (VIC time) Tier 3 - Maiden event over 450 metres at Shepparton Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 WINDSOR REIGN [M] 34444 NBT R Gilliland (Darraweit Guim) 2 CONCRETE LEVEL [M] 68286 NBT A Marum (Corop) 3 SCOTT DYNAMISM [M] 41462 NBT E Bowles (Invergordon) 4 VANITY AFFAIR [M] 55566 NBT P Frost (Heathcote) 5 FLASH LOMAR [M] 46 NBT N Mcmenamin (Thurgoona) 6 FLYING VULCAN [M] 43552 NBT L Scott (Invergordon) 7 SISCO RASCAL [M] 43365 FSH R Galea (Melton South) 8 MAHJONG HEAT [M] 24873 FSH D Keanelly (Marong) 9 KRAKEN JAYJAY [M]Res. 56357 NBT H Eyles (Murchison) 10 BLACK STAR ALERT [M]Res. 47648 NBT R Anchen (Nagambie)

Race No. 5 Jade Media Photography 4:40 PM (VIC time) Grade 5 T3 event over 390 metres at Shepparton Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ALL INN AFRICA [5] 77365 22.38(1) T Duncan (Harston) 2 TAT JOCKO [5] 34577 NBT B Parker (Tatura) 3 IVY LANE [5] 7F871 22.35(7) G Kantzidis (Bundoora) 4 COTTON BUD JOE [5] 26485 22.11(6) J La rosa (Seymour) 5 CARRARA LAD [5] 57772 22.59(2) K Ashton (Charlton) 6 CLOVALLEY DOLLY [5] 72773 22.39(8) W Connell (Harston) 7 SMOOTH SILVER (NSW)[5] 85788 22.33(5) J Formosa (Heathcote) 8 RUBY'S FAITH (NSW)[5] 56346 NBT C Glen (Tennyson) 9 HARDAWAY TERROR (NSW)[5]Res. 53864 NBT G Edwards (Broadford) 10 LUNCHMONEY LEWIS [5]Res. 68454 NBT G Kantzidis (Bundoora)

Race No. 6 Elite Collars & Leads 5:04 PM (VIC time) Tier 3 - Grade 7 event over 450 metres at Shepparton Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SUPER ROCKSTAR [7] 33884 FSTD D Carswell (Elmore) 2 WHY NOT GEORGE [7] 48854 FSH A Marum (Corop) 3 BEER ON TAP [7] 51424 NBT K Stephens (Broadford) 4 OMAMORI [7] 88758 26.08(8) D Eddy (Kialla West) 5 KRAKEN SUZIE [7] 25834 NBT K Eyles (Murchison) 6 FULL BLOWN TURBO [7] 63767 NBT J Worsfold (Girgarre) 7 DESSY FOZZ [7] 76753 NBT B Fothergill (Numurkah) 8 KRAKEN TITCH [7] 17487 25.80(4) H Eyles (Murchison) 9 DAINTREE DESTROY [7]Res. 71678 NBT J Walker (Arcadia South) 10 HIGHFIELD BAMBO [7]Res. 62784 NBT N Tait (Wangaratta)

Race No. 7 Finer Fruits 5:20 PM (VIC time) Tier 3 - Grade 6 event over 450 metres at Shepparton Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CLEAR SENSE [6] 63655 FSTD G Berry (North Lismore) 2 BLAZING LANE [6] 52211 NBT M Carter (Kialla) 3 GROUCHO [6] 66843 26.16(4) C Glen (Tennyson) 4 DISTRIBUTOR [6] 47436 NBT W Elson (Seymour) 5 JOHNNY JAFFA [6] 57547 NBT K Ashton (Charlton) 6 DYNAMITE ZARA [6] 34874 25.81(4) J Worsfold (Girgarre) 7 MEATBALL [6] 63764 NBT G Guy (Woodvale) 8 PRINCESS STRIKE [6] 87786 25.99(3) C Russell (Kyabram) 9 PERFECT RIDER [6]Res. 43245 26.03(5) T Salpigtidis (Plenty) 10 UNIQUE SHIRLEY [6]Res. 47758 25.76(2) D Boots (Merrigum)

Race No. 8 Top Cat Video 5:39 PM (VIC time) Grade 5 T3 event over 450 metres at Shepparton Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ZIPPING NOEL (NSW)[5] 6545F NBT L Fitzgerald (Woodvale) 2 BEFORE MY TIME [5] 52776 26.09(1) S Carswell (Elmore) 3 ACOLA ROSEBUD (NSW)[5] 66874 25.70(2) T Noy (New Gisborne) 4 LOOSEY JABNA [5] 78556 NBT D Long (Eaglehawk) 5 FIRING POINT [5] 66785 25.87(5) B Brown (Axedale) 6 HEARTBREAK HERMY [5] 34564 25.57(1) K Eyles (Murchison) 7 PROVEN MONA [5] 11187 NBT F Vantaarling (Tallygaroopna) 8 BURRAWONGA BETOO [5] 54664 NBT J Birthisel (Yarrawonga) 9 CLOVALLEY DAVE [5]Res. 57427 NBT W Connell (Harston) 10 PURE SACRIFICE [5]Res. 13474 NBT M Salvatore (Plenty)

Race No. 9 Byers Electrical 5:54 PM (VIC time) Tier 3 - Grade 7 event over 390 metres at Shepparton Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GOTTA SPLIT NOW (NSW)[7] 32252 NBT G Harding (Temora) 2 BLUE MARMION [7] 77656 FSTD J Egan (Upper Plenty) 3 SCARLETT LAD (NSW)[7] 42343 NBT P Stefanos (Longwood) 4 DASHING DIAMOND [7] 31533 NBT C Hayes (Mill Park) 5 DAINTREE DYNAMO [7] 26213 NBT R Matthews (Arcadia South) 6 REVEREND JOHN [7] 56467 NBT B Hall (Dingee) 7 DENIED JUSTICE [7] 1375 22.52(8) R Glass (Kyabram) 8 TOSS [7] 85557 NBT H Wetzels (Seymour) 9 LADY VIXYMA (QLD)[7]Res. 36777 FSH K Ashton (Charlton) 10 JANRAY ANOLAJEAN [7]Res. 21465 22.94(5) J Walker (Arcadia South)

Race No. 10 Racers Function Centre 6:11 PM (VIC time) Tier 3 - Grade 7 event over 390 metres at Shepparton Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 UNUSABLE [7] 26165 22.60(1) M Filomeno (Craigieburn) 2 SPRING TOP [7] 88571 23.00(4) S Gibilisco (Lockwood South) 3 MR. AGRO [7] 74666 FSTD K Ashton (Charlton) 4 JESSIO FOZZIO [7] 57175 FSTD L Slattery (Ladys Pass) 5 MARKINCH [7] 71663 22.59(1) D Mcdonald (Shepparton East) 6 CLOVALLEY ARNIE [7] 13P46 NBT G Connell (Harston) 7 GIDGEE'S BOSS (NSW)[7] 56164 22.79(6) S Doust (Euroa) 8 WINLOCK BIRD (NSW)[7] 41255 22.67(2) S Stefanos (Longwood) 9 SPRITELY JULIA [7]Res. 64766 22.50(8) H Wetzels (Seymour) 10 FLOWERING ROSE [7]Res. 87887 NBT A Marum (Corop)

Race No. 11 Ckh Painting 6:29 PM (VIC time) Tier 3 - Grade 6 event over 390 metres at Shepparton Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CLOVALLEY MAURI [6] 752F2 22.80(6) W Connell (Harston) 2 GUNMETAL ANGEL [6] 64312 22.42(3) J Formosa (Heathcote) 3 SHE'S RUSSIAN [6] 73178 22.47(3) J Donaldson (Euroa) 4 MAN DOWN (GA)[6] 33627 NBT E Hamilton (Invergordon) 5 BRODIE JOHN [6] 55482 NBT B Hall (Dingee) 6 COSMIC WISH [6] 87785 22.44(4) B Klemke (Heathcote) 7 VIRGIL [6] 12314 FSTD S Gibson (Harcourt) 8 CHUM'S SPECIAL [6] 76424 22.96(2) P Dower (Golden Square) 9 BLETCHLEY [6]Res. 17836 22.52(8) R Parker (Bendigo) 10 ATTA FLASH [6]Res. 43676 NBT P Boots (Merrigum)