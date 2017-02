Race No. 1 Goty 24th Feb 10:12 AM (VIC time)

Tier 3 - Maiden event over 390 metres at Shepparton Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70.

No.NameGradeFormBestLastTrainer

1 MAY'S MELODY [M] 3838 NBT P Frost (Heathcote)

2 IT IS DONE [M] 78777 NBT G Buchanan (Sunday Creek)

3 SUGAR MOUNTAIN [M] 52 FSH P Boots (Merrigum)

4 HILLBILLY KISSES [M] 34865 NBT J Wilson (Korong Vale)

5 TAT ASHLEIGH [M] 3F NBT B Parker (Tatura)

6 TAT LOXY [M] 3854 NBT B Parker (Tatura)

7 HIGHFIELD SOCKS [M] 83664 NBT N Tait (Wangaratta)

8 STAR SYSTEM (NSW)[M] 33324 FSTD A Patten (Plenty)

9 ALL INN CHUMLEE [M]Res. 65 FSH T Duncan (Harston)