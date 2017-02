Greyhound Box Draw For The Meadows - Saturday, 11 February 2017

Race No. 1 Aust Cup Carnival Starts Feb 18 7:12 PM (VIC time) Grade 6 event over 525 metres at The meadows Of $7,150 Prizemoney.

1st: $5,000 2nd: $1,430 3rd: $720. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CHEZZY ALLEN (NSW)[6] 1123 NBT R Camilleri (Lara) 2 SHARE [6] 14312 NBT A Campbell (Drouin) 3 BOY GEORGE [6] 57242 30.74(6) A Langton (Anakie) 4 APEX PRO (NSW)[6] 224F1 NBT A Dailly (Anakie) 5 WAIT THERE [6] 1251 FSH B Ennis (Lara) 6 LUCKY LOVE [6] 41441 30.29(1) C Treherne (Lara) 7 DYNA ZAYNABI (NSW)[6] 85372 NBT A Dailly (Anakie) 8 ASTON SELENA [6] 112 FSH J Thompson (Pearcedale) 9 KARISE FUSILEER [6]Res. 14155 30.77(3) T Galea (Brookfield) 10 ALPHA CASTOR [6]Res. 1265F NBT C Dew (Anakie)

Race No. 2 Tab Rewards (1-4 Wins) 7:41 PM (VIC time) Restricted Win event over 600 metres at The meadows Of $8,225 Prizemoney.

1st: $5,750 2nd: $1,645 3rd: $830. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GUNNEWIN [5] 42256 35.14(5) J Formosa (Heathcote) 2 STEVRON AUTOS [5] 77426 NBT J Olsen (Reservoir) 3 BILLY'S BAKE [5] 31776 FSTD I Garland (Longlea) 4 ABERGAVENNY (QLD)[7] 15533 FSTD A Langton (Anakie) 5 GALLOPING FANTOM [5] 87764 NBT R Conway (Bunyip) 6 PATTAYA PAUL (NSW)[6] 52361 NBT E Lloyd (Anakie) 7 QUARTZ VEIN [5] 2F255 NBT D Trewin (Lara) 8 ATOMISER [7] 76866 NBT S Hamilton (Ballarat)

Race No. 3 Rsn - Racing & Sport 8:01 PM (VIC time) Grade 5 event over 525 metres at The meadows Of $7,150 Prizemoney.

1st: $5,000 2nd: $1,430 3rd: $720. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CLOVALLEY DAVE [5] 26423 30.30(8) W Connell (Harston) 2 COSMIC YAP [5] 23257 29.96(2) J Formosa (Heathcote) 3 NAUGHTY CAZZA [5] 34561 30.33(2) A Hunter (Devon Meadows) 4 DYNA YATUL (NSW)[5] 75318 30.56(1) A Dailly (Anakie) 5 MONEYPENNY [5] 61564 NBT N Vincent (Lal Lal) 6 MYRNIONG COSMO (NSW)[5] 34T22 NBT L Smith (Dallas) 7 AUDACIOUS POPPY [5] 61415 FSH M Fearnley (Yinnar) 8 LALA SHIM [5] 74321 30.47(6) A Dailly (Anakie) 9 CHIEF BALE (NSW)[5]Res. 54216 NBT H Collins (Lara) 10 CLOVALLEY DOLLY [5]Res. 16622 NBT W Connell (Harston)

Race No. 4 Sky Racing (1-4 Wins) Final 8:17 PM (VIC time) Restricted Win Final event over 525 metres at The meadows Of $8,940 Prizemoney.

1st: $6,260 2nd: $1,790 3rd: $890. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SHREDDIN' [6] 71741 30.79(6) L Hellmuth (Pearcedale) 2 WHO TOLD SIMON [6] 711 30.50(8) M Lloyd (Anakie) 3 IVANKA ROSE [5] 73717 30.56(2) G Gledhill (Coomboona) 4 BRAZEN BLUE [5] 42711 30.33(4) D Trewin (Lara) 5 MY NAME'S RED [5] 15151 30.31(3) B Kinder (Girgarre) 6 HELEN BAXTER (NSW)[5] 15631 30.46(2) D Trewin (Lara) 7 CRACKERJACK KACK [6] 45223 30.56(8) M Delbridge (Balliang) 8 GREENBACK BOOGIE [5] 31372 30.54(6) T Blacker (Mitchell Park) 9 TEFLON TONY (NSW)[5]Res. 72326 NBT L Delbridge (Balliang) 10 COSMIC COASTER (NSW)[5]Res. 16252 30.16(2) S Payne (Melton)

Race No. 5 Ajs Corporation 8:38 PM (VIC time) Mixed 4/5 event over 725 metres at The meadows Of $8,745 Prizemoney.

1st: $6,120 2nd: $1,750 3rd: $875. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MEPUNGA LASER [5] 64233 NBT J Britton (Anakie) 2 TRIPLE AGENT (NSW)[5] 63241 FSTD S Hamilton (Ballarat) 3 SPRINGVALE BRYNE (SA)[5] 13211 NBT G Harris (Mclaren Vale) 4 BAMBA LAM BARNEY (NSW)[5] 62653 NBT B Mills (Baddaginnie) 5 CHRICHTON BALE (NSW)[5] 37225 42.79(4) D Fisher (Lara) 6 EBBY RIPPER (NSW)[5] 22311 FSH M Eberand (Oakville) 7 BROLLY BALE (NSW)[4] 63441 42.93(6) R Britton (Lara) 8 CAIRNLEA LEWIS [5] 45644 NBT A Xerri (Merrimu) 9 MADEMOISELLE SOX [5]Res. 33255 43.30(5) N Vincent (Lal Lal)

Race No. 6 Tab - We Love A Bet 8:58 PM (VIC time) Mixed 4/5 event over 525 metres at The meadows Of $7,600 Prizemoney.

1st: $5,320 2nd: $1,520 3rd: $760. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SOOTY EPSOM [5] 81265 30.06(6) D Fisher (Lara) 2 BENTEKE (NSW)[5] 66112 FSTD B Bravo (Lovely Banks) 3 CHAMPION EXHIBIT [4] 31413 29.98(4) D Murray (Napoleons) 4 YARRAMAN ACE (NSW)[4] 33182 30.02(5) M Carter (Kialla) 5 EDDIE EAGLE [4] 25542 29.93(1) B Ennis (Lara) 6 ALLEN INDY (NSW)[5] 18411 30.33(3) M Delbridge (Balliang) 7 GRAND MAXIMUS [4] 34831 30.20(6) C Dew (Anakie) 8 EREN BALE (NSW)[5] 52F52 29.82(8) H Collins (Lara) 9 PROVEN MAY [5]Res. 53666 NBT J Formosa (Heathcote) 10 NESSA SHIM [5]Res. 47488 29.90(3) A Dailly (Anakie)

Race No. 7 Home Of 9 Group 1's 9:20 PM (VIC time) Grade 5 event over 600 metres at The meadows Of $8,225 Prizemoney.

1st: $5,750 2nd: $1,645 3rd: $830. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DYNA IRMINUS (NSW)[5] 24251 NBT A Dailly (Anakie) 2 AEROPLANE BOB [5] 42736 NBT J Thompson (Pearcedale) 3 ELUSIVE JEWEL [5] 76712 FSTD J Westerlo (Clyde) 4 FELTON BALE (NSW)[5] 55124 FSTD H Collins (Lara) 5 MR. STEALER [5] 71633 35.02(4) S Drummond (Heathcote) 6 MOONLIT WINGS [5] 71585 FSTD A Langton (Anakie) 7 PAUA INVADER (NSW)[5] 55243 NBT T Chatwin (Johnsonville) 8 RIPPIN HAYNE (NSW)[5] 51367 FSTD R Britton (Lara) 9 IRISH ASTERIA (NSW)[5]Res. 65575 34.78(5) R Dunne (St Albans)

Race No. 8 Meadows Conference & Events Centre 9:37 PM (VIC time) Free For All event over 525 metres at The meadows Of $8,940 Prizemoney.

1st: $6,260 2nd: $1,790 3rd: $890. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 EILY WEST [4] 11543 30.09(7) M Vaughan (Newcomb) 2 ALPHA DEMETER [1] 26868 29.79(2) J Britton (Anakie) 3 HELGA BALE (NSW)[4] 34621 29.97(1) A Dailly (Anakie) 4 ALLEN OPTIC (NSW)[4] 14631 30.30(2) R Camilleri (Lara) 5 ALLEN DYNAMO (NSW)[4] 46175 30.20(1) D Trewin (Lara) 6 MITCHARLIE MIA (NSW)[4] 22221 29.98(3) A Azzopardi (Myrniong) 7 MILITANT CHIEF [4] 63214 30.16(8) K Hunt (Eaglehawk) 8 FARMER BROWN [4] 2F457 30.13(7) D Fisher (Lara)

Race No. 9 Topcat Video 9:55 PM (VIC time) Grade 5 event over 525 metres at The meadows Of $7,150 Prizemoney.

1st: $5,000 2nd: $1,430 3rd: $720. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SEA FEVER [5] 62161 NBT R Crisafi (Hastings) 2 PRECIPITATION (SA)[5] 52431 NBT T Chatwin (Johnsonville) 3 EFFECTIVE COMET (NSW)[5] 21246 NBT R Britton (Lara) 4 JOSIE RUMBLE (NSW)[5] 32318 NBT C Grenfell (Avalon) 5 TRAVELLER'S JOY (NSW)[5] 34816 NBT R Britton (Lara) 6 STILL THE ONE [5] 71F85 30.43(3) M Mallia-magri (Avalon) 7 MADE FIRST (NSW)[5] 28124 30.22(1) D Fisher (Lara) 8 EXS AND OHS [5] 21551 30.26(1) B Ennis (Lara) 9 PROVEN MAY [5]Res. 53666 NBT J Formosa (Heathcote) 10 NESSA SHIM [5]Res. 47488 29.90(3) A Dailly (Anakie)

Race No. 10 Tab.com.au 10:17 PM (VIC time) Grade 5 event over 525 metres at The meadows Of $7,150 Prizemoney.

1st: $5,000 2nd: $1,430 3rd: $720. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SHOTGUN DOLL [5] 36152 NBT J Britton (Anakie) 2 COOLAN BOY [5] 34524 30.46(5) I Dann (Whitelaw) 3 CHEESE YA LATER [5] 12413 30.34(1) G Euvrard (Donald) 4 DYNA PEANUT (NSW)[5] 35531 30.27(8) S Ferguson (Avalon) 5 LAKEVIEW HARLEY [5] 35223 NBT H Whelan (Metung) 6 ONYA GROVER [5] 41341 30.05(2) M Meyer (Bromley) 7 NATURE'S GENT (NSW)[5] 4F411 NBT J Thompson (Pearcedale) 8 PAPA CHIPPY [5] 11453 NBT B Bravo (Lovely Banks) 9 CHIEF BALE (NSW)[5]Res. 54216 NBT H Collins (Lara) 10 CLOVALLEY DOLLY [5]Res. 16622 NBT W Connell (Harston)

Race No. 11 Downtown Cleaning 10:40 PM (VIC time) Grade 5 event over 525 metres at The meadows Of $7,150 Prizemoney.

1st: $5,000 2nd: $1,430 3rd: $720. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HE SHALL FRED [5] 17162 FSH G Micallef (Pearcedale) 2 JARBASS BALE (NSW)[5] 34515 30.19(1) A Dailly (Anakie) 3 DASHING IMPULSE [5] F3357 NBT J Sharp (Lara) 4 KUMBIA LASS (NSW)[5] 51417 30.02(4) A Langton (Anakie) 5 SCOOBY WHO (WA)[5] 26556 30.44(8) R Britton (Lara) 6 AMELIA CHRISTA (NSW)[5] 43342 30.03(1) R Moore (Devon Meadows) 7 INDI ALLEN (NSW)[5] 56167 30.20(2) S Ferguson (Avalon) 8 BELLA SHIMA [5] 41116 NBT B Ennis (Lara) 9 LILTY ALLEN (NSW)[5]Res. 51641 FSH S Collins (Lara) 10 BANJO BARBIE [5]Res. 13487 NBT J Formosa (Heathcote)