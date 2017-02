Greyhound Box Draw For The Meadows - Saturday, 18 February 2017

Race No. 1 Sky Racing Aust. Cup Prelim 1 7:13 PM (VIC time) Special Event event over 525 metres at The meadows Of $8,940 Prizemoney.

1st: $6,260 2nd: $1,790 3rd: $890. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CELICA BALE (NSW)[5] 52152 30.17(2) A Dailly (Anakie) 2 KWAZII [5] 13233 30.45(5) D Trewin (Lara) 3 ELECTROMAGNETIC [4] 35525 29.87(6) J Britton (Anakie) 4 ASTON DEE BEE [4] 12865 30.16(7) J Thompson (Pearcedale) 5 ALLEN BOYDY (NSW)[4] 55311 30.34(1) H Collins (Lara) 6 PIPPY DIPPY (NSW)[4] 21721 29.89(1) R Britton (Lara) 7 MOONLIT WINGS [5] 15855 NBT A Langton (Anakie) 8 MYSTERIZE (NSW)[5] 14456 29.86(2) A Azzopardi (Myrniong) 9 FLYING EAMONN [5]Res. 84645 30.19(4) A Dailly (Anakie) 10 FRAC GEEK [5]Res. 34262 30.25(8) J Guy (Horsham)

Race No. 2 Sky Racing Aust. Cup Prelim 2 7:38 PM (VIC time) Special Event event over 525 metres at The meadows Of $8,940 Prizemoney.

1st: $6,260 2nd: $1,790 3rd: $890. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LANDMARK [5] 32311 FSH R Britton (Lara) 2 SHIMATRON [4] 46828 30.11(2) A Dailly (Anakie) 3 SHYTOWN HUSSLER [5] 21561 NBT G Rounds (Devon Meadows) 4 AMIGO (NSW)[4] 71218 30.14(8) J Arthur (Lancaster) 5 ARCHIE FIELDS [5] 42822 FSH G O'keeffe (Neerim Junction) 6 HE'S LOADED (SA)[5] 27117 30.25(3) J Britton (Anakie) 7 WICKED PEDRO (NSW)[5] 581F4 NBT D Trewin (Lara) 8 NATURE'S GENT (NSW)[4] F4111 30.01(7) J Thompson (Pearcedale) 9 FLYING EAMONN [5]Res. 84645 30.19(4) A Dailly (Anakie) 10 FRAC GEEK [5]Res. 34262 30.25(8) J Guy (Horsham)

Race No. 3 Sky Racing Aust. Cup Prelim 3 7:58 PM (VIC time) Special Event event over 525 metres at The meadows Of $8,940 Prizemoney.

1st: $6,260 2nd: $1,790 3rd: $890. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ALPHA LUCKY [4] 43144 30.02(3) J Britton (Anakie) 2 RIPPIN HAYNE (NSW)[4] 13674 29.82(3) R Britton (Lara) 3 SOOTY EPSOM [5] 12653 30.06(6) D Fisher (Lara) 4 CHEESE YA LATER [5] 24133 30.34(1) G Euvrard (Donald) 5 DAITHY ALLEN (NSW)[4] 37234 30.06(3) A Dailly (Anakie) 6 TIGGERLONG CRUZ (NSW)[4] 32152 29.80(3) S Ferguson (Avalon) 7 CONNEMARA BLACK [5] 13322 NBT L Morshead (Barongarook) 8 DREAM FUTURE [4] 11522 29.82(3) D Drew (Dennington) 9 AUDACIOUS POPPY [4]Res. 14151 30.22(7) M Fearnley (Yinnar) 10 BRAZEN BOMBER [5]Res. 85284 NBT J Guy (Horsham)

Race No. 4 Sky Racing Aust. Cup Prelim 4 8:17 PM (VIC time) Special Event event over 525 metres at The meadows Of $8,940 Prizemoney.

1st: $6,260 2nd: $1,790 3rd: $890. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 RECKONING (NSW)[4] 14741 29.86(6) J Thompson (Pearcedale) 2 DYNA IRMINUS (NSW)[4] 42517 29.99(2) A Dailly (Anakie) 3 ANDREA DORIA [5] 42514 30.12(3) B Bravo (Lovely Banks) 4 FELTON BALE (NSW)[4] 51242 29.90(2) H Collins (Lara) 5 DEADLINE TO MEET [5] F5411 NBT J Borg (Maryborough) 6 FEARLESS JOHN [4] 13337 30.08(5) J Sharp (Lara) 7 KRYPTONIAN [5] 71131 30.07(2) J Guy (Horsham) 8 MILITANT CHIEF [4] 32148 30.16(8) K Hunt (Eaglehawk) 9 BANJO BOMBER [5]Res. 73718 30.39(1) K Virtue (Lang Lang) 10 FLYING EAMONN [5]Res. 84645 30.19(4) A Dailly (Anakie)

Race No. 5 Zoom Top 8:38 PM (VIC time) S/E Group 1 event over 725 metres at The meadows Of $108,000 Prizemoney.

1st: $75,000 2nd: $22,000 3rd: $11,000. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 IT'S A BIRD [5] 11657 NBT W Vassallo (Devon Meadows) 2 BURN ONE DOWN (NSW)[1] 13211 41.98(1) J Thompson (Pearcedale) 3 TRIP TO EDEN (NSW)[4] 11122 42.10(6) J Thompson (Pearcedale) 4 BOGIE BEKIM (QLD)[5] 11121 FSH B Rawlings (Lewiston) 5 DUBLIN BULL [1] 16541 42.82(8) J Britton (Anakie) 6 JAIMANDY HATTY [4] 46213 42.15(4) P Donohue (Upper Lurg) 7 TEDDY MONELLI (WA)[5] 21311 FSH D Hobby (Nambeelup) 8 SPRINGVALE BRYNE (SA)[5] 32115 NBT G Harris (Mclaren Vale) 9 ALLEN LOTTERY (NSW)[3]Res. 11387 42.77(6) M Delbridge (Balliang) 10 CHRICHTON BALE (NSW)[5]Res. 72256 42.79(4) D Fisher (Lara)

Race No. 6 Rookie Rebel 9:00 PM (VIC time) S/E Group 1 event over 600 metres at The meadows Of $108,000 Prizemoney.

1st: $75,000 2nd: $22,000 3rd: $11,000. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 REEFTON TREASURE (NSW)[4] 21211 34.41(6) A Azzopardi (Myrniong) 2 HIT THE HIGHWAY [4] 52517 34.37(8) A Langton (Anakie) 3 FANTA BALE (NSW)[3] 23331 34.34(6) R Britton (Lara) 4 LITHGOW PANTHER (NSW)[2] 72251 34.29(2) A Britton (Lara) 5 BLAZIN' BOMBER [5] 11164 FSTD D Pattinson (Pearcedale) 6 BUCK FORTY (NSW)[3] 21554 34.47(6) J Thompson (Pearcedale) 7 CYNDIE'S MAGIC (QLD)[5] 12111 FSTD W Elson (Churchable) 8 DUNDEE OSPREY [5] 14717 NBT G Scott-smith (Pakenham South) 9 EXTREME MAGIC [3]Res. 13228 33.92(7) J Thompson (Pearcedale) 10 BRUCE TYCOON [3]Res. 56317 34.37(7) R Britton (Lara)

Race No. 7 Temlee 9:22 PM (VIC time) S/E Group 1 event over 525 metres at The meadows Of $145,000 Prizemoney.

1st: $100,000 2nd: $30,000 3rd: $15,000. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 STRIKER LIGHT (NSW)[4] 11511 29.91(6) B Bravo (Lovely Banks) 2 ZAMBORA BROCKIE (NSW)[2] 11316 29.47(8) A Azzopardi (Myrniong) 3 ASTON BOLERO [1] 11121 29.86(8) J Thompson (Pearcedale) 4 PANTERA NERA (NSW)[3] 11311 29.86(2) G Burke (Hazelwood North) 5 JESAULENKO [4] 32212 29.67(6) T Morris (Traralgon) 6 WORM BURNER (SA)[5] 14112 NBT C Butcher (Meningie) 7 LIGHTNING FRANK [2] 11113 29.66(1) M Wright (Allansford) 8 PEPPER FIRE (WA)[5] 11112 NBT C Halse (Nambeelup) 9 SHIMA SONG [2]Res. 32166 30.00(8) A Dailly (Anakie) 10 AQUA CHEETAH (NSW)[5]Res. 15133 NBT J Thompson (Pearcedale)

Race No. 8 Sky Racing Aust. Cup Prelim 5 9:45 PM (VIC time) Special Event event over 525 metres at The meadows Of $8,940 Prizemoney.

1st: $6,260 2nd: $1,790 3rd: $890. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SHARE [6] 43123 NBT A Campbell (Drouin) 2 CASHIN' IN [5] 51363 29.80(5) J Sharp (Lara) 3 ALLEN DYNAMO (NSW)[4] 61757 30.20(1) D Trewin (Lara) 4 FARMER BROWN [4] F4573 30.13(7) D Fisher (Lara) 5 DON'T KID ME (SA)[4] 17213 30.04(2) S White (Buln Buln East) 6 ROCKSTAR TROY (NSW)[4] 46862 29.94(8) A Dailly (Anakie) 7 QUOTATION MARK [4] 21122 29.99(4) A Langton (Anakie) 8 WHY NOT TRISH [5] 21316 30.15(2) W Gray (Wendouree) 9 BRAZEN BOMBER [5]Res. 85284 NBT J Guy (Horsham) 10 BOUND AFTER GOLD [7]Res. 62163 NBT M Hanke (Miepoll)

Race No. 9 Sky Racing Aust. Cup Prelim 6 10:07 PM (VIC time) Special Event event over 525 metres at The meadows Of $8,940 Prizemoney.

1st: $6,260 2nd: $1,790 3rd: $890. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 WHO TOLD RED [4] 21313 30.33(4) R Britton (Lara) 2 SUPER SOOK (NSW)[5] 42431 FSH V Wisener (Hazelwood) 3 SARAH SWIFT [5] 32825 30.00(5) P Dapiran (Northwood) 4 LORENZO BLUE [5] 23576 30.16(5) A Dailly (Anakie) 5 EREN BALE (NSW)[5] 2F524 29.82(8) H Collins (Lara) 6 MYRNIONG CORNER [5] 21433 29.54(4) J Borg (Maryborough) 7 DUTY FREE (WA)[5] 25226 NBT A Langton (Anakie) 8 ROCKSTAR MAX (NSW)[5] 82385 30.09(6) A Dailly (Anakie) 9 AUDACIOUS POPPY [4]Res. 14151 30.22(7) M Fearnley (Yinnar) 10 BRAZEN BOMBER [5]Res. 85284 NBT J Guy (Horsham)

Race No. 10 Sky Racing Aust. Cup Prelim 7 10:30 PM (VIC time) Special Event event over 525 metres at The meadows Of $8,940 Prizemoney.

1st: $6,260 2nd: $1,790 3rd: $890. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 VEETEE SWIFT (NSW)[5] 52231 29.97(2) D Mowat (Tuerong) 2 FLYRITE [4] 61113 30.06(4) R Britton (Lara) 3 PARAPHERNALIA [5] 18742 30.15(3) J Guy (Horsham) 4 SACRAMENTO SAL [4] 23227 29.97(5) J Sharp (Lara) 5 CRUMP'S BEAUTY [5] 52122 NBT J Sharp (Lara) 6 ALLEN GABLE (NSW)[5] 32622 NBT A Dailly (Anakie) 7 VOSTOK [5] 14158 30.18(4) A Langton (Anakie) 8 MEPUNGA FAME [4] 82361 30.07(1) J Britton (Anakie) 9 BANJO BOMBER [5]Res. 73718 30.39(1) K Virtue (Lang Lang) 10 BOUND AFTER GOLD [7]Res. 62163 NBT M Hanke (Miepoll)