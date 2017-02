Greyhound Box Draw For Meadows (MEP) - Wednesday, 22 February 2017

Race No. 1 Watch Grvextra On Youtube 12:00 PM (VIC time) Maiden event over 525 metres at Meadows Of $1,415 Prizemoney.

1st: $990 2nd: $285 3rd: $140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DUNDEE KESTREL [M] 34524 NBT G Scott-smith (Pakenham South) 2 REVEL [M] 7 FSH J Guy (Horsham) 3 DYNA IRENE (NSW)[M] FSH A Dailly (Anakie) 4 TIME FLIES (NSW)[M] 7348 NBT R Groom (East Longwood) 5 ALLEN BARNETT (NSW)[M] FSH A Dailly (Anakie) 6 DYNA GARY (NSW)[M] FSH A Dailly (Anakie) 7 BRANDEEN PEACHES [M] 64633 FSTD T Allen (Darnum) 8 MARKO BALE (NSW)[M] 6244 NBT J Collins (Lara) 9 ALLEN JONO (NSW)[M]Res. FSH A Dailly (Anakie) 10 GINNY ALLEN (NSW)[M]Res. FSH A Dailly (Anakie)

Race No. 2 Grv Vic Bred Maiden Series S/f1 12:17 PM (VIC time) Maiden Semi Final event over 525 metres at Meadows Of $7,150 Prizemoney.

1st: $5,000 2nd: $1,430 3rd: $720. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ST. PAULI [M] 3 NBT D Trewin (Lara) 2 MINOTAUR [M] 33283 NBT D Pell (Toolleen) 3 CLOVALLY GRANITE [M] 24332 NBT G Connell (Harston) 4 DESTINI RICARDO [M] 52443 NBT E Rinaldi (Lethbridge) 5 JET HAWK [7] 44221 30.33(5) G Johnston (Bet Bet) 6 TRIXTA ROX [7] 1 29.93(3) D Mowat (Tuerong) 7 ALPHA PROTEUS [M] 34262 NBT J Britton (Anakie) 8 OSANNA [7] 1 30.99(4) A Langton (Anakie) 9 WINSTON CRUISE [M]Res. 67854 NBT M Cauchi (St Leonards) 10 RAPIDFIRE RITA [M]Res. 5 NBT C Treherne (Lara)

Race No. 3 Grv Vic Bred Maiden Series S/f2 12:35 PM (VIC time) Maiden Semi Final event over 525 metres at Meadows Of $7,150 Prizemoney.

1st: $5,000 2nd: $1,430 3rd: $720. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BRUEGHELINO [7] 1 30.01(2) D Douch (Maffra) 2 ANGEL DASH [7] F6721 30.31(7) J Sharp (Lara) 3 BEWITCHED STAR [M] 3 NBT C Treherne (Lara) 4 AUDACIOUS ASSIN [M] 3 NBT J Cottrell (Pearcedale) 5 WONDER DOUG [M] 62562 NBT P Fulton (Ecklin South) 6 DESTINI DELTA [M] 2 NBT J Rinaldi (Lethbridge) 7 STORMY SEAS [M] 4 NBT D Trewin (Lara) 8 TIGER BITE TURBO [M] 22 NBT J Britton (Anakie) 9 MY COUSIN JIM [M]Res. 4 NBT D Pell (Toolleen) 10 DUNDEE KESTREL [M]Res. 34524 NBT G Scott-smith (Pakenham South)

Race No. 4 Grv Vic Bred Maiden Series S/f3 12:52 PM (VIC time) Maiden Semi Final event over 525 metres at Meadows Of $7,150 Prizemoney.

1st: $5,000 2nd: $1,430 3rd: $720. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ORONSAY [M] 6252 NBT J Sharp (Lara) 2 FESS CROCKETT [M] 52573 NBT G Campbell (Anakie) 3 ACCLAIM [M] 4 NBT C Treherne (Lara) 4 VARUCHI PASS [7] 56341 30.31(1) J Sharp (Lara) 5 GOT ONE BACK [7] 21 30.22(3) J Borg (Maryborough) 6 MEPUNGA BLAZE [M] 3 NBT J Britton (Anakie) 7 LIEBIG STREET [M] 36554 NBT J Sharp (Lara) 8 DESTROYER [M] 2 NBT G Clifton (Tynong North) 9 PAMELA ROCKS [M]Res. 654 NBT D Mowat (Tuerong) 10 CHA CHING CHING [M]Res. 76565 NBT J Galea (Brookfield)

Race No. 5 Ajs Corporation (250+rank) 1:10 PM (VIC time) Grade 5 No Penalty event over 525 metres at Meadows Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SKETCHY JACK (NSW)[5] 66352 FSH D Fisher (Lara) 2 HERE'S THE TRUMP [5] 16482 NBT M Said (Diggers Rest) 3 BRAZEN FOOL [5] 55656 30.58(3) J Guy (Horsham) 4 ALLEN ZHARA (NSW)[5] 76634 30.16(3) D Burkett (Girgarre) 5 SISCO SWIFT [5] 54515 NBT M Cimarosti (Lara) 6 MIRROR REALITY (NSW)[5] 41467 NBT R Cameron (Cranbourne) 7 KIRABILLI MYRTLE [5] 78757 30.14(1) R Barbour (Murchison) 8 SILVER SQUIGGLE [5] 14651 FSH M Tabb (Lara) 9 SUGAR BANG [5]Res. 87587 FSH L Lyons (Sunshine North)

Race No. 6 Rsn - Racing & Sport 1:28 PM (VIC time) Grade 5 event over 525 metres at Meadows Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 OURGIRL FAB [5] 51162 30.31(4) L Slattery (Ladys Pass) 2 WAIT THERE [5] 51181 NBT B Ennis (Lara) 3 FLYING EAMONN [5] 46455 30.19(4) A Dailly (Anakie) 4 DYNA KRYPTO (NSW)[5] 86188 30.16(1) A Dailly (Anakie) 5 GRAVEL RASH RIOT (NSW)[5] 17463 NBT A Azzopardi (Myrniong) 6 TRIPLE AGENT (NSW)[5] 32417 NBT S Hamilton (Ballarat) 7 KIRK BALE (NSW)[5] 53648 30.04(1) A Dailly (Anakie) 8 QUARTZ VEIN [5] F2551 30.29(6) D Trewin (Lara) 9 FRAC GEEK [5]Res. 34262 30.25(8) J Guy (Horsham) 10 ALLEN IMPOSE (NSW)[5]Res. 26886 30.19(1) D Trewin (Lara)

Race No. 7 Downtown Cleaning 1:45 PM (VIC time) Grade 5 event over 525 metres at Meadows Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BECKY BALE (NSW)[5] 17377 NBT A Dailly (Anakie) 2 UNTIL DAWN [5] 36618 FSH G Rounds (Devon Meadows) 3 BLACK SKY RIOT (NSW)[5] 11132 NBT A Azzopardi (Myrniong) 4 MIDNIGHT CAVIAR (NSW)[5] 23381 FSH B Kinder (Girgarre) 5 CLOVALLEY DAVE [5] 23544 30.30(8) W Connell (Harston) 6 LILTY ALLEN (NSW)[5] 64146 NBT S Collins (Lara) 7 PETRA ALLEN (NSW)[5] 3111 30.26(8) H Collins (Lara) 8 VICTOR DORA [5] 11356 30.23(2) A Dailly (Anakie) 9 ALLEN IMPOSE (NSW)[5]Res. 26886 30.19(1) D Trewin (Lara) 10 SUGAR BANG [5]Res. 87587 FSH L Lyons (Sunshine North)

Race No. 8 Hudson Pacific 2:09 PM (VIC time) Mixed 4/5 event over 525 metres at Meadows Of $2,005 Prizemoney.

1st: $1,405 2nd: $400 3rd: $200. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BRAZEN BLUE [4] 27118 30.33(4) D Trewin (Lara) 2 ETCHED IN BLACK (TAS)[4] 76854 30.37(2) I Barbour (Murchison) 3 CLOVALLEY DOLLY [4] 22175 30.62(5) W Connell (Harston) 4 GO GOOD RIDDANCE (NSW)[5] 23217 30.39(4) L Azzopardi (East Longwood) 5 ZIPPY DAPH [5] 51764 30.06(8) A Dailly (Anakie) 6 IRON ANDA [4] 27843 30.10(4) T Salpigtidis (Plenty) 7 JARBASS BALE (NSW)[5] 15236 30.19(1) A Dailly (Anakie) 8 TITO MOJITO [5] 13221 FSH M Giles (Tanjil South) 9 FRAC GEEK [5]Res. 34262 30.25(8) J Guy (Horsham) 10 RILEY BALE (NSW)[5]Res. 54684 NBT A Dailly (Anakie)

Race No. 9 Sky Racing 2:24 PM (VIC time) Maiden event over 525 metres at Meadows Of $1,415 Prizemoney.

1st: $990 2nd: $285 3rd: $140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 IMPERIAL FOX [M] 7 FSH J Guy (Horsham) 2 KREUZENSTEIN (QLD)[M] FSH A Langton (Anakie) 3 ALLEN INCENT (NSW)[M] FSH A Dailly (Anakie) 4 ARIZONA [M] 8 NBT D Trewin (Lara) 5 ALLEN DON (NSW)[M] FSH A Dailly (Anakie) 6 ROCKALOT (QLD)[M] FSH J Britton (Anakie) 7 DYNA KUNGPOW (NSW)[M] FSH A Dailly (Anakie) 8 ALLEN GERWEN (NSW)[M] 252 NBT S Collins (Lara) 9 ALLEN ARLOVSKI (NSW)[M]Res. FSH A Dailly (Anakie) 10 SALLY BALE (NSW)[M]Res. FSH A Dailly (Anakie)

Race No. 10 Topcat Video 2:44 PM (VIC time) Grade 7 event over 525 metres at Meadows Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MIDNIGHT MARZY (NSW)[7] 74221 FSH B Kinder (Girgarre) 2 JACEY ALLEN (NSW)[7] 22351 NBT A Dailly (Anakie) 3 LIMBURG GUNNA [7] 27236 30.59(4) P Reivers (Lara) 4 OIMBY ALLEN (NSW)[7] 4314 30.61(3) H Collins (Lara) 5 SANTANO [7] 27136 FSH M Clark (Sale) 6 CHEEKERS [7] 13 30.45(6) J Borg (Maryborough) 7 QUISTIS BALE (NSW)[7] 132 30.31(8) S Collins (Lara) 8 FREE AUTO [7] 32331 FSH J Higgins (Napoleons) 9 MY NAME'S POLLY [7]Res. 86424 FSH A Ferguson (Girgarre) 10 STAR DELI [7]Res. 41517 FSH J Higgins (Napoleons)

Race No. 11 Meadows Conference & Events Centre 3:09 PM (VIC time) Grade 6 event over 525 metres at Meadows Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DAKINI ALLEN (NSW)[6] 43644 30.52(2) H Collins (Lara) 2 DIAMA BALE (NSW)[6] 51162 30.42(4) D Fisher (Lara) 3 MANHATTAN MAN [6] 67763 NBT M Said (Diggers Rest) 4 MISS TWERKER (NSW)[6] 77277 FSH C Russell (Kyabram) 5 MAKIKOS [6] 47888 NBT K Tirchett (Pascoe Vale) 6 DROGMA [6] 31351 NBT W Alley (Little River) 7 BLUE MARMION [6] 35621 FSH J Egan (Upper Plenty) 8 GABRIELLE ALLEN (NSW)[6] 52723 30.45(4) A Dailly (Anakie)