Greyhound Box Draw For Meadows (MEP) - Wednesday, 8 February 2017

Race No. 1 Aust Cup Carnival Starts Feb 18 12:05 PM (VIC time) Maiden event over 525 metres at Meadows Of $1,415 Prizemoney.

1st: $990 2nd: $285 3rd: $140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MONARO JOE [M] 77 NBT M Karamatic (Lara) 2 LADY CHING [M] 62383 NBT T Whitford (Willow Grove) 3 OIMBY ALLEN (NSW)[M] 43 NBT H Collins (Lara) 4 ACOLA SWEETIE (NSW)[M] 7 FSH T Noy (New Gisborne) 5 PIERCE BALE (NSW)[M] 76 NBT H Collins (Lara) 6 CLOVALLY GRANITE [M] 63243 NBT G Connell (Harston) 7 MARKO BALE (NSW)[M] 62 FSH J Collins (Lara) 8 ALLEN KELVIN (NSW)[M] 32 NBT S Collins (Lara) 9 JACEY ALLEN (NSW)[M]Res. 32235 NBT A Dailly (Anakie) 10 DENARAU [M]Res. 62444 NBT R Glass (Kyabram)

Race No. 2 Rsn - Racing & Sport 12:20 PM (VIC time) Grade 7 event over 525 metres at Meadows Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BLUE MURRAY [7] 52435 30.85(6) A Dailly (Anakie) 2 DROPPIN' PLATES [7] 2531 FSH R Clark (Toolleen) 3 BOUND AFTER GOLD [7] 76216 NBT M Hanke (Miepoll) 4 FABOOM [7] 82635 NBT T Whitford (Willow Grove) 5 PETRA ALLEN (NSW)[7] 31 30.50(8) H Collins (Lara) 6 LIMBURG GUNNA [7] 32723 30.59(4) P Reivers (Lara) 7 SWIRLING PEARLS (NSW)[7] 57165 FSH P Dapiran (Northwood) 8 CAPTAIN RISKY (NSW)[7] 52434 NBT H Collins (Lara) 9 WENDY CAN'T RUN [7]Res. 61846 NBT C Morris (Kilsyth) 10 OH LELE SIMON [7]Res. 63888 NBT C Morris (Kilsyth)

Race No. 3 Topcat Video 12:40 PM (VIC time) Grade 6 event over 525 metres at Meadows Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GABRIELLE ALLEN (NSW)[6] 77527 30.45(4) A Dailly (Anakie) 2 LANI BALE (NSW)[6] 38575 30.55(6) A Dailly (Anakie) 3 DYNA ZAYNABI (NSW)[6] 85372 NBT A Dailly (Anakie) 4 VING BALE (NSW)[6] 13533 NBT M Delbridge (Balliang) 5 LAINEY'S FORTUNE [6] 28114 FSH M Delbridge (Balliang) 6 ALLEN JAKE (NSW)[6] 33115 FSH R Camilleri (Lara) 7 DESTINI FLORIDA [6] 114 FSH G Smith (Mill Park) 8 CHEZZY ALLEN (NSW)[6] 1123 NBT R Camilleri (Lara)

Race No. 4 Sky Racing Damsels Dash 12:57 PM (VIC time) Grade 5 event over 525 metres at Meadows Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ASTON GISLE [5] 11335 NBT J Greenough (Pearcedale) 2 YANCY BALE (NSW)[5] 21215 FSH R Camilleri (Lara) 3 GO GO TREETMENT [5] 74545 NBT G Cowcher (Broadford) 4 FAIR OF FACE [5] 45247 NBT P Craig (Langwarrin) 5 EMIO BALE (NSW)[5] 44326 30.40(1) R Camilleri (Lara) 6 PAULA'S DELIGHT [5] 55114 NBT P Macklin (Kialla West) 7 MISS FOX [5] 54115 FSH A Farley (Churchill) 8 MOLLY CHAPTA (WA)[5] 16784 NBT W Hansen (Daisy Hill)

Race No. 5 Tab - We Love A Bet 1:15 PM (VIC time) Grade 5 event over 525 metres at Meadows Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HARVEY MILLS [5] 34235 30.15(3) T Noy (New Gisborne) 2 BUMBLE BEE BOLTO [5] 21212 FSH M Delbridge (Balliang) 3 LEKTRA FLAME [5] 43331 NBT A Dailly (Anakie) 4 ASTROLOGY (NSW)[5] 67484 30.24(5) M Delbridge (Balliang) 5 ALLEN GABLE (NSW)[5] 22326 NBT A Dailly (Anakie) 6 BENNY MAC [5] 67157 30.29(3) A Dailly (Anakie) 7 HARLEM SHAKE [5] 54371 30.13(5) J Fowler (Curlewis) 8 ADELAIDE BALE (NSW)[5] 31522 30.34(8) A Dailly (Anakie) 9 MR. LATE [5]Res. 71687 FSH D Basile (Pascoe Vale South) 10 FRED'S MY NAME [5]Res. 61756 NBT D Burkett (Girgarre)

Race No. 6 Home Of 9 Group 1's 1:34 PM (VIC time) Mixed 4/5 event over 600 metres at Meadows Of $2,305 Prizemoney.

1st: $1,615 2nd: $460 3rd: $230. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LORD KITCHENER [5] 64266 34.90(6) B Kinder (Girgarre) 2 ASTON AH CHEE [5] 5F175 FSTD P Dapiran (Northwood) 3 MONALEEN MOJO [5] 26212 NBT D Murray (Napoleons) 4 ELUSIVE JEWEL [5] 76712 FSTD J Westerlo (Clyde) 5 STRIKER KLINSMAN [5] 47834 34.82(2) D Geall (Lara) 6 DESTINI DOLPHIN [5] 23725 NBT E Rinaldi (Lethbridge) 7 SUMMER NIGHTS [5] 23116 34.68(8) R Moore (Devon Meadows) 8 GUNNEWIN [4] 42256 35.14(5) J Formosa (Heathcote) 9 FAITHFUL HILL [5]Res. 72162 FSTD D Geall (Lara) 10 BASHIR [5]Res. 52137 NBT S Quinlan (Rushworth)

Race No. 7 Tab.com.au 1:50 PM (VIC time) Grade 5 event over 525 metres at Meadows Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PAULA MECHELLE [5] 83116 NBT G Edwards (Broadford) 2 DYNA YATUL (NSW)[5] 75318 30.56(1) A Dailly (Anakie) 3 CLOVALLEY DAVE [5] 26423 30.30(8) W Connell (Harston) 4 SUPERVISOR [5] 63817 NBT P Stefanos (Longwood) 5 CLOVALLEY DOLLY [5] 16622 NBT W Connell (Harston) 6 POWER SENSATION [5] 76251 30.56(4) A Blake (White Hills) 7 SPRING BOBBI (NSW)[5] 22114 NBT K Jordan (Little River) 8 RILEY BALE (NSW)[5] 45468 NBT A Dailly (Anakie) 9 MR. LATE [5]Res. 71687 FSH D Basile (Pascoe Vale South) 10 SEE HIM RUN [5]Res. 67746 NBT A Marum (Corop)

Race No. 8 Meadows Conference & Events Centre 2:09 PM (VIC time) Mixed 4/5 event over 525 metres at Meadows Of $2,005 Prizemoney.

1st: $1,405 2nd: $400 3rd: $200. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LEKTRA RUSTLER [5] 38566 30.22(3) A Dailly (Anakie) 2 FLYING EAMONN [5] 58464 30.19(4) A Dailly (Anakie) 3 ZEBO BALE (NSW)[4] 11153 30.43(8) R Camilleri (Lara) 4 QUANTUM BALE (NSW)[4] 84731 29.99(6) D Trewin (Lara) 5 BRIANNA MORGAN [4] 51482 30.27(7) G Edwards (Broadford) 6 JARBASS BALE (NSW)[5] 34515 30.19(1) A Dailly (Anakie) 7 METEOR THUNDER (NSW)[5] 66512 30.18(1) L Delbridge (Balliang) 8 JAILOR BALE (NSW)[4] 53558 30.07(6) S Collins (Lara) 9 MR. LATE [5]Res. 71687 FSH D Basile (Pascoe Vale South) 10 FRED'S MY NAME [5]Res. 61756 NBT D Burkett (Girgarre)

Race No. 9 Ajs Corporation 2:24 PM (VIC time) Grade 5 event over 525 metres at Meadows Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GABONIA [5] 75572 30.57(4) P Wishart (Nth Ringwood) 2 ALLEN IMPOSE (NSW)[5] 8T268 30.19(1) D Trewin (Lara) 3 ALLEN ZHARA (NSW)[5] 27663 30.16(3) D Burkett (Girgarre) 4 PARANOIA [5] 66758 30.42(2) D Trewin (Lara) 5 CRACKERJACK CAM [5] 32426 FSH A Courts (Lara) 6 LIMBURG DAN [5] 42424 NBT C Reivers (Lara) 7 CALL ME WAYLAN [5] 26784 NBT G Hansen (Daisy Hill) 8 THUNDER RAZ [5] 55164 NBT R Tartaglia (Newcomb) 9 FRED'S MY NAME [5]Res. 61756 NBT D Burkett (Girgarre) 10 SEE HIM RUN [5]Res. 67746 NBT A Marum (Corop)

Race No. 10 Downtown Cleaning (1-3 Wins 250+ Rank) 2:44 PM (VIC time) Restricted Win event over 525 metres at Meadows Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 FLYING MIA [7] 41782 NBT E Bowles (Invergordon) 2 SWIFT TRENT [5] 52274 NBT L Scott (Invergordon) 3 PATTY'S PRINCE (NSW)[7] 25527 NBT S Stefanos (Longwood) 4 CRACKERJACK SHAK [7] 87845 NBT A Courts (Lara) 5 ELANORA [7] 33448 FSH R Massina (Golden Square) 6 BUNDY PRINCESS [7] 716 FSH J Torr (Myers Flat) 7 STEVRON AUTOS [5] 77426 30.57(8) J Olsen (Reservoir) 8 PUPETTA MARESCA (NSW)[6] 63245 NBT M Delbridge (Balliang) 9 SMASHING EVIE (NSW)[5]Res. 7635F FSH R Rutland (West Melton) 10 BALLISTIC BEAUTY [7]Res. 56185 30.59(3) P Smith (Pascoe Vale South)

Race No. 11 Hudson Pacific (1-3 Wins 250+ Rank) 3:04 PM (VIC time) Restricted Win event over 525 metres at Meadows Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 KALANI SHAZZ [7] 8241F 30.41(3) C Capuano (Anakie) 2 DROGMA [7] 54313 NBT W Alley (Little River) 3 SNIP SNAP [7] 8216 30.71(4) J Karamatic (Lara) 4 SALLY'S COOKIE [5] 18247 NBT P Gabriel (Toolern Vale) 5 MANZEENE MAN [6] 63547 NBT L Delbridge (Balliang) 6 WARRINGAL MISS [6] 85216 FSH J Torr (Myers Flat) 7 WINLOCK BIRD (NSW)[7] 42257 NBT S Stefanos (Longwood) 8 ALPHA CASTOR [6] 1265F NBT C Dew (Anakie) 9 FRED'S MY NAME [5]Res. 61756 NBT D Burkett (Girgarre) 10 SMASHING EVIE (NSW)[5]Res. 7635F FSH R Rutland (West Melton)