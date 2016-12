Greyhound Box Draw For Traralgon - Friday, 30 December 2016

Race No. 1 Jack Scott & Sons 7:01 PM (VIC time) Maiden event over 315 metres at Traralgon Of $1,415 Prizemoney.

1st: $990 2nd: $285 3rd: $140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GORDYN ABBS [M] 2 FSH R Gilmore (Traralgon) 2 GONE EARLY [M] FSH A Ashworth (Seaton) 3 GRACE FREND (NSW)[M] 3 FSH V Wisener (Hazelwood) 4 MAGIC MYER [M] FSH M Musselwhite (Lindenow) 5 OUR WILD EMILY [M] 78572 NBT P Romagnino (Moe) 6 EARLY SPRING [M] FSH K Ryan (Cowwarr) 7 ENDS WELL [M] 235 FSH D Hill (Traralgon) 8 GOT THE BOOT [M] 7 FSH T Currie (Chadstone) 9 EARLY KING [M]Res. 725 NBT R Ashworth (Cowwarr) 10 KYLA'S CRUISER [M]Res. 42624 NBT S Cunningham (Lance Creek)

Race No. 2 Manny's Market Morwell 7:16 PM (VIC time) Mixed 6/7 event over 315 metres at Traralgon Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 TOP CHIC [7] 32721 18.48(8) G Clifton (Tynong North) 2 BILLS REFLECTION (NSW)[6] 26612 18.46(4) E Lieshout (Drouin West) 3 ROYAL VILLAGE (QLD)[6] 11426 FSH V Wisener (Hazelwood) 4 CHABAY LARAY (NSW)[7] 83731 FSH R Brittain (Maidstone) 5 HELLO NIMBLE [6] 25732 NBT P Romagnino (Moe) 6 JIMMY'S JOKEN (NSW)[7] 22221 FSH B Alford (Yarram) 7 IN A PICKLE [6] 72617 NBT G Jose (Catani) 8 EYE SPY EMMA (QLD)[7] 73468 NBT V Wisener (Hazelwood) 9 SEE SIXTY THREE [6]Res. 51138 NBT T Whitford (Willow Grove) 10 SALUTE THE BAR [6]Res. 52377 18.32(1) R Winter (Denison)

Race No. 3 Tab - We Love A Bet 7:41 PM (VIC time) Mixed 6/7 event over 395 metres at Traralgon Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 NITRONIUN (NSW)[6] 11362 NBT W Duve (Denison) 2 BOSSY CALEB (NSW)[7] 32573 NBT D Williamson (Moe) 3 CAPTAIN CRANKY (NSW)[6] 18885 NBT M Whelan (Metung) 4 COME TO PLAY [7] 64522 NBT G Hall (Yarragon) 5 OMEGA BONNER [6] 61333 22.89(1) B Harper (Seaspray) 6 FLABBA GABBA [7] 52245 NBT G Clifton (Tynong North) 7 SPECIAL MEMBER [7] 71243 NBT D Hill (Traralgon) 8 ROGER'S DREAMIN' [6] 17541 22.56(3) R Neocleous (Hazelwood North) 9 DR. FLANNIGAN [7]Res. 67256 NBT J Mcmahon (Darriman) 10 LEGAL [6]Res. 73322 FSH J Condon (Devon Meadows)

Race No. 4 Rutter's Butchery & Poultry 8:01 PM (VIC time) Mixed 6/7 event over 525 metres at Traralgon Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 RUNNIN' ON LUCK [7] 158 NBT I Bindley (Wonthaggi) 2 BELLE DEITY [6] 35781 30.96(5) L Smith (Nambrok) 3 AKINA DEE JAY [6] 76255 30.52(1) S Mckay (Denison) 4 SODA BLAST [6] 11526 30.93(2) D Agius (Rosedale) 5 OMEGA LUCY [6] 13153 30.48(4) B Harper (Seaspray) 6 HE'S CLEVER (NSW)[7] 62632 NBT S White (Buln Buln East) 7 JAKE (QLD)[6] 12355 30.60(3) W Mcmahon (Darriman) 8 CRIMSON SALLY (NSW)[6] 44456 NBT G Jose (Catani) 9 PITCH [7]Res. 41336 FSH R Brittain (Maidstone) 10 SORRY MAURIE [7]Res. 87776 NBT L Repici (Hampton Park)

Race No. 5 Top Cat Video Productions Final 8:16 PM (VIC time) Grade 5 Final event over 525 metres at Traralgon Of $2,360 Prizemoney.

1st: $1,650 2nd: $475 3rd: $235. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ONE REQUIRED (NSW)[4] 18331 30.30(6) G Jose (Catani) 2 FAR OUT INDIAN [5] 81162 30.72(6) S Neocleous (Yinnar South) 3 EMILY AS [5] 14336 30.59(3) S Chignell (Rosedale) 4 ASTON TROY [5] 74572 30.52(2) E Lieshout (Drouin West) 5 EXPLOSIVE SKY [5] 46853 NBT Y Andrews (Kilmany) 6 DR. COMPULSION [4] 54561 30.51(3) J Mcmahon (Darriman) 7 CEMENT SOCKS [5] 11332 30.75(1) L Davis (Yarram) 8 DR. SHERLOCK [4] 86431 30.51(2) W Mcmahon (Darriman) 9 LOUD LANA [5]Res. 22533 30.59(4) P Rowley (Denison) 10 PIRLO [5]Res. 32174 NBT J Jarkis (Lang Lang)

Race No. 6 Tab Rewards 8:41 PM (VIC time) Mixed 4/5 event over 395 metres at Traralgon Of $2,005 Prizemoney.

1st: $1,405 2nd: $400 3rd: $200. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DR. YANMA [5] 74554 22.54(4) J Mcmahon (Darriman) 2 KING KAI [4] 11641 22.66(3) P Terry (Warragul) 3 DR. GAMMIRIS [4] 63145 22.73(5) R Winter (Denison) 4 REROD MAGIC [4] 52F18 22.70(1) R Ashworth (Seaton) 5 IRISH CONNECTION [4] 48722 22.97(1) D Condon (Devon Meadows) 6 DYNAMO MAGIC [4] 32627 22.50(1) L Smith (Nambrok) 7 MOORE OF DARCY [5] 78767 22.77(5) J Mcmahon (Darriman) 8 ELSWYK MAX [5] 34226 22.77(5) M Busuttil (Kilmany) 9 ZALL OVER [5]Res. 73641 NBT R Cunneen (Moe South) 10 NIGHT PRANCER [5]Res. 63175 23.16(8) T Howell (Pakenham)

Race No. 7 Simic's Betta Home Living 9:01 PM (VIC time) Grade 5 event over 525 metres at Traralgon Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 AKINA AKEIRA [5] 52445 NBT S Mckay (Denison) 2 BARROOM COUNSEL [5] 46444 30.62(1) G Burke (Hazelwood North) 3 CHARM AGAIN [5] 17666 30.88(3) D Pulis (Moe South) 4 MR. LEIGH [5] 24233 NBT S Clarke (Tooradin) 5 EL SURRAO [5] 53534 NBT P Rowley (Denison) 6 DARK AVENGER [5] 54735 NBT Y Andrews (Kilmany) 7 BIRD SPECIAL [5] 43671 30.42(3) I Bindley (Wonthaggi) 8 GRAND CAYMAN [5] 55338 30.92(7) D Pulis (Moe South) 9 MACHIKO [5]Res. 38444 30.46(1) R Busuttil (Kilmany) 10 I'M SO LATE [5]Res. 54547 NBT C Tilley (Sale)

Race No. 8 R & A Precision Automotive 9:21 PM (VIC time) Grade 5 event over 525 metres at Traralgon Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MYSTIC QUALITY (NSW)[5] 21122 FSTD W Mcmahon (Darriman) 2 RUBRICA [5] 65381 30.95(8) S Collins (Hazelwood) 3 DEWANA SPECIAL [5] 83628 30.67(1) B Dewan (Edithvale) 4 DODGY DEDE [5] 47773 NBT S Clarke (Tooradin) 5 LOUD LANA [5] 22533 30.59(4) P Rowley (Denison) 6 THERE'S STEAMY [5] 13648 31.06(6) L Floyd (Cobains) 7 GUARD YOUR PATH [5] 32267 30.59(5) T Howell (Pakenham) 8 JASOCATE (NSW)[5] 55475 NBT R Ashworth (Cowwarr) 9 JOHNNY SCULL [5]Res. 32187 30.81(4) S Neocleous (Yinnar South) 10 JEBRYNAH KING [5]Res. 35552 FSH D Agius (Rosedale)

Race No. 9 Haley Concreting 9:41 PM (VIC time) Mixed 4/5 event over 315 metres at Traralgon Of $2,005 Prizemoney.

1st: $1,405 2nd: $400 3rd: $200. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ASTON SLOAN [5] 55337 NBT E Lieshout (Drouin West) 2 BLACK BINDI [5] 18471 18.33(5) R Busuttil (Kilmany) 3 GALESTER HOOK [5] 67348 FSH R Neocleous (Hazelwood North) 4 LARS BOY [5] 11765 18.47(3) T Whitford (Willow Grove) 5 RIGHTO MITCH [5] 44225 18.30(2) R Winter (Denison) 6 TREE CLIMBER LIV [4] 31151 18.21(1) G Allen (Darnum) 7 SPRITELY PIZAZZ [5] 11F65 FSH J Condon (Devon Meadows) 8 BRANDEEN BAYLEY [5] 74634 18.37(8) T Allen (Darnum) 9 WOLFBANE MCCABE (QLD)[5]Res. 44665 NBT P Romagnino (Moe) 10 EMILIA CASH [5]Res. 16673 18.27(6) M Forte (Moe)

Race No. 10 R.w & A.r Inglis Electricians 10:04 PM (VIC time) Mixed 3/4 event over 525 metres at Traralgon Of $2,360 Prizemoney.

1st: $1,650 2nd: $475 3rd: $235. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 NIFTY NEVEELK [3] 46574 30.53(4) G Kleeven (Denison) 2 LAKEVIEW HARLEY [4] 25752 30.80(4) H Whelan (Metung) 3 FUNKY PIRATE [3] 27657 30.31(1) M Fearnley (Yinnar) 4 APOLLO'S TWIN [4] 21F78 30.54(6) B Pulis (Moe South) 6 BOBBY'S BABY [3] 68346 30.25(1) S Clarke (Tooradin) 7 RIVER CROSSING [3] 43256 30.44(1) K Gorman (Tanjil South) 8 WALK WOODY WALK [4] 28516 30.61(2) P Bailey (Loch)

Race No. 11 Racing Here Monday 2/1/17 10:25 PM (VIC time) Grade 5 event over 395 metres at Traralgon Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PHIL'S IN LUCK [5] 58324 22.52(7) C Spiteri (Morwell) 2 LAKEVIEW MISS [5] 34454 22.79(2) C Sheilds (Metung) 3 DR. LUVDISC [5] 55433 22.92(7) R Winter (Denison) 4 LEMON CHICKEN [5] 63445 22.93(2) A Farley (Churchill) 5 BRINDLE AUDREY [5] 88187 NBT P Kelly (Longwarry North) 6 BULL DA DASH [5] 17131 22.65(3) B Divirgilio (Nambrok) 7 APATCHY RACER [5] 54242 FSTD C Kiernan (Pascoe Vale) 8 MY POCKET ROCKET [5] 26877 23.04(3) C Barnard (Longwarry) 9 HENRY LEE [5]Res. 3627F 22.51(2) S Mifsud (Hernes Oak) 10 SCANEZ ELECT [5]Res. 44627 22.78(7) J Stemmer (Bangholme)