Greyhound Box Draw For Warragul - Thursday, 16 February 2017

Race No. 1 Www.tab.com.au 11:53 AM (VIC time) All Maiden event over 400 metres at Warragul Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 IGGY WIGGY [M] 4243 FSH D Belsham (Longwarry) 2 NEED A ZAC [M] 8654T NBT S Labozzetta (Cheltenham) 3 DELTA'S MAGIC [M] 84365 NBT R Bean (Tinamba) 4 SIXTY THREE [M] 84662 NBT H Gates (St Albans) 5 JUST TEEFA [M] 55323 NBT S Spoljaric (Kilmany) 6 SHADOW DIAMOND [M] 62732 NBT J Jarkis (Lang Lang) 7 ACROSTAR (NSW)[M] 235 NBT P Schofield (Londonderry) 8 ZAK'S TURBO [M] FSH J Mifsud (Hernes Oak)

Race No. 2 Luca Neveelk@stud 12:09 PM (VIC time) All Maiden event over 400 metres at Warragul Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BABS STREISHOUND [M] 75768 NBT R Bean (Tinamba) 2 DAY WALKER [M] 777T6 NBT D Evans (Drouin) 3 DEALER'S CALL [M] 5868 FSTD P Dedes (Devon Meadows) 4 SERIOUS BOLT (QLD)[M] FSH G Minne (Moe South) 5 ON THE REBOUND [M] 76 FSH B Alford (Yarram) 6 ZAHHAK ZAC [M] FSH D Churchill (Allambee) 7 MY MISS MOLLY [M] FSH S Spoljaric (Kilmany) 8 BONTA MAGIC [M] 77757 NBT G Arvanitis (Nyora)

Race No. 3 Morland's Meats 12:28 PM (VIC time) All Maiden event over 400 metres at Warragul Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LADY BULLSEYE [M] 2 FSH L Hellmuth (Pearcedale) 2 BOMBASTIC TIM (NSW)[M] FSH K Pitt (Devon Meadows) 3 ASTON BAHITI [M] 44526 NBT E Lieshout (Drouin West) 4 LOVELY [M] 6 FSH T Churchill (Allambee) 5 BELRON BLISS [M] 53277 NBT R Partington (Pearcedale) 6 ECONOMICS [M] 678 FSTD P Dedes (Devon Meadows) 7 HELLO CODY [M] FSH A Jackson (Pearcedale) 8 LONG LIVE SID [M] 6T756 NBT G Arvanitis (Nyora)

Race No. 4 Endeavour Locksmiths 12:44 PM (VIC time) All Maiden event over 400 metres at Warragul Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 TAIL INSPECTOR [M] 83785 NBT J Carrodus-nagy (Traralgon) 2 CHARLIE HAZE [M] 4624 NBT S Combridge (Junction Village) 3 SHOGUN SAMMY [M] FSH D Churchill (Allambee) 4 JEN'S MAGIC [M] 75544 FSH G Arvanitis (Nyora) 5 VEGAS DEALER [M] 34366 FSTD P Dedes (Devon Meadows) 6 THREE FIFTY ONE [M] 86 FSTD S Kipirtidis (Cranbourne South) 7 KISSEEMEE [M] 66 FSH Y Andrews (Kilmany) 8 BATTLE HOOK [M] 63332 FSTD P Galea (Rosedale)

Race No. 5 Murphy's Greyhound Complex 1:04 PM (VIC time) All Maiden event over 400 metres at Warragul Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 OUR SWEETIE [M] 682 NBT G Arvanitis (Nyora) 2 MISS CHLOE JANE [M] FSH D Evans (Drouin) 3 REGIS MOMENT (NSW)[M] 44455 NBT R Dunne (St Albans) 4 MARVELLOUS MIDGE [M] 487 FSTD S Spoljaric (Kilmany) 5 BELRON GAZ [M] 336 FSH R Partington (Pearcedale) 6 BENT NAIL (WA)[M] F FSH S Labozzetta (Cheltenham) 7 STARLIT DRAGON [M] 86343 NBT R Bean (Tinamba) 8 SHREK'S TYPHOON [M] 33334 FSH R Lesjak (Nyora)

Race No. 6 Tab - We Love A Bet 1:19 PM (VIC time) All Maiden event over 460 metres at Warragul Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 FANTASTIC SHELLY (NSW)[M] FSH K Greenough (Pearcedale) 2 RAPANUI REVIVAL [M] 323 FSH G Selkrig (Devon Meadows) 3 SCARLET EVADER [M] 33673 NBT D Bottrell (Belgrave) 4 BRANDEEN PEACHES [M] 56463 NBT T Allen (Darnum) 5 DESTINI MONTANA [M] 655 FSTD P Mckenzie (Denison) 6 ATIGRADO [M] 8 FSH J Imlach (Pearcedale) 7 FISH ARMO (NSW)[M] 85575 FSH C Armstrong (Hoppers Crossing) 8 OCEAN VIEW [M] 87 NBT P Martinovic (Koo Wee Rup)

Race No. 7 Mel's Kitchen 1:39 PM (VIC time) All Maiden event over 460 metres at Warragul Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ROTTER DAMM [M] 27332 NBT C Goodman (Blind Bight) 2 ERUPT TO EXCEL (NSW)[M] FSH J Greenough (Pearcedale) 3 MAGGIE'S ALONE [M] 64546 NBT I Dann (Whitelaw) 4 SUNSET QUEEN [M] 74237 FSTD R Bean (Tinamba) 5 FAN THE TOP [M] 76636 NBT R Ferris (Tyabb) 6 STELLA VIEW [M] 5 NBT J Martinovic (Koo Wee Rup) 7 EDNA SPARKLE [M] 7 FSH G Clifton (Tynong North) 8 JAYANTI [M] 56 FSH J Imlach (Pearcedale)

Race No. 8 Top Cat Video 1:54 PM (VIC time) All Maiden event over 460 metres at Warragul Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 RICLESKY [M] FSH J Imlach (Pearcedale) 2 SPRINT TEE [M] 447 NBT S Spoljaric (Kilmany) 3 TAKING FLIGHT [M] 6654 NBT C Kas (Lynbrook) 4 TITANIUM BOY [M] 77884 NBT M Ferguson (Drouin) 5 DOUSED IN MUD [M] 22556 NBT G Bartlett (Tenby Point) 6 BULK CAIRNS [M] FSH J Jarkis (Lang Lang) 7 UNDER THE DOONA [M] FSH W Rudd (Cranbourne) 8 SANTANA [M] 45753 NBT G Tatti (Devon Meadows)

Race No. 9 Wwr Sawdust 2:14 PM (VIC time) All Maiden event over 460 metres at Warragul Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SWEET BRIAR ROSE (NSW)[M] FSH D Churchill (Allambee) 2 GOOMAC KEATS [M] 34625 NBT S Keating (Aspendale Gardens) 3 FABRA CADABRA [M] 23665 NBT I Dann (Whitelaw) 4 KLEMO [M] 88458 NBT L Lacy (Noble Park) 6 EXCELENCIA [M] 26766 FSH J Imlach (Pearcedale) 7 WALKIN' THE WALK [M] 7 FSH K Height (Toora) 8 PINK FLOYD [M] 88645 NBT J Brown (Nyora)

Race No. 10 Australian Quality Pet Foods 2:37 PM (VIC time) All Maiden event over 400 metres at Warragul Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PADDY'S PUDDING (NSW)[M] FSH T Churchill (Allambee) 2 INDIRA'S GIRL [M] FSH A Gringhuis (Ripplebrook) 3 SHE'S GOT DASH [M] 62422 NBT J Carr (Devon Meadows) 4 WOODLEIGH GIRL [M] 25576 NBT G Graham (Woodleigh) 5 LET'S MOVE ON (NSW)[M] FSH D Langley (Cranbourne) 6 DETROIT WALLY [M] 7765 FSTD J Lindrea (Stratford) 7 ZENOBIA (NSW)[M] 2 NBT A Jackson (Pearcedale) 8 JAKEY ROCKET [M] 348T7 NBT G Arvanitis (Nyora)