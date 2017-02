Race No. 3 Wwr Sawdust 3:49 PM (VIC time)

Tier 3 - Maiden event over 460 metres at Warragul Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70.

No.NameGradeFormBestLastTrainer

1 FABRA CADABRA [M] 52366 NBT I Dann (Whitelaw)

2 ZIPPING FOY (NSW)[M] 3673 FSH G Mcmillan (Nambrok)

3 WHY NOT DAWN [M] 28162 NBT G Carter (Devon Meadows)

4 MAYBE HANNIBAL [M] 73432 NBT I Bindley (Wonthaggi)

5 THANK ME LATER [M] 3262 NBT G Hall (Yarragon)

6 CANDYO [M] 57786 NBT G Howell (Pearcedale)

7 ROTTER DAMM [M] 32733 NBT C Goodman (Blind Bight)

8 BRANDEEN PEACHES [M] 45646 NBT T Allen (Darnum)

9 BONT'S MAGIC [M]Res. 44337 FSTD S Combridge (Junction Village)