Greyhound Box Draw For Warragul - Tuesday, 10 January 2017

Race No. 1 Mel's Kitchen Ht1 6:44 PM (VIC time) Grade 7 Heat event over 400 metres at Warragul Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DANE DAISY [7] 64684 FSH J Brooks (Longwarry) 2 RINGADING BLING [7] 34316 22.98(2) N Wakefield (Cranbourne) 3 BELLA HA HA [7] 42773 FSTD R Neocleous (Hazelwood North) 4 RIDO'S ACE (QLD)[7] 13727 FSH G Kiernan (Pascoe Vale) 5 WHITE WITH ONE (NSW)[7] 37651 23.41(5) J Baldwin (Kilmany) 6 COME TO PLAY [7] 45227 NBT G Hall (Yarragon) 7 MEGA SECRET [7] 5182 FSH P Martinovic (Koo Wee Rup) 8 ROLAND VIEW (TAS)[7] 52866 NBT T Burns (Koo Wee Rup) 9 JODY BAXTER (NSW)[7]Res. 43357 FSH D Trewin (Lara) 10 MAGIC SUPER [7]Res. 75374 NBT G Howell (Pearcedale)

Race No. 2 Morland's Meats Ht2 7:05 PM (VIC time) Grade 7 Heat event over 400 metres at Warragul Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DEMONISHEM [7] 34824 FSH M Braithwaite (Moe) 2 BIRKENHEAD (TAS)[7] 34375 23.12(2) P Burns (Koo Wee Rup) 3 SERIOUS MAGIC (QLD)[7] 13768 23.34(1) G Minne (Moe South) 4 MYRNIONG BOMB (NSW)[7] 13275 FSH C Dyett (Lara) 5 BOUND FOR ALICE [7] 5F775 23.24(8) V Gay (Hastings) 6 CRASH REALITY [7] F3356 FSH N Parsons (Carrum Downs) 7 ASTON VIVA [7] 21262 23.02(7) D Trewin (Lara) 8 GO GO GURU [7] 12536 23.26(7) G Micallef (Pearcedale) 9 DASHING MOMENTS [7]Res. 86616 FSH J Sharp (Lara) 10 LIL' FEISTY [7]Res. 88483 NBT S Thomas (Junction Village)

Race No. 3 Top Run Images Ht3 7:25 PM (VIC time) Grade 7 Heat event over 400 metres at Warragul Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 JUGGERNAUT TRAIN [7] 142 23.02(6) D Selleck (Tooradin) 2 TEMUJIN [7] 24526 NBT V Gay (Hastings) 3 BRAZEN BULLET [7] 16763 FSH D Trewin (Lara) 4 PRICE IS RIGHT (NSW)[7] 38251 FSTD G Dalton (Hazelwood North) 5 GALAXY SPRITE [7] 313 NBT N Lund (Longwarry) 6 SHOW ME BLING [7] 36363 FSTD L Wakefield (Cranbourne) 7 RIGHT SAID FRANK [7] 35315 FSH J Sharp (Lara) 8 GO LEVI [7] 1 23.15(4) A Gringhuis (Ripplebrook) 9 TIGER TY BOB [7]Res. 78727 23.40(3) G Howell (Pearcedale) 10 CRACKERJACK BOOF [7]Res. 23556 FSH A Courts (Lara)

Race No. 4 Wwr Sawdust Ht4 7:45 PM (VIC time) Grade 7 Heat event over 400 metres at Warragul Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MASTER AL [7] 1852 22.79(3) R Cook (Munro) 2 OPAL LATTE [7] 72878 23.76(2) R Conway (Bunyip) 3 HE SHALL PETER [7] 16 FSH G Micallef (Pearcedale) 4 MINI TRON [7] 13442 FSH W Backhoy (Skye) 5 MIDNIGHT MINX (NSW)[7] 1 22.94(3) G Dalton (Hazelwood North) 6 CRUMP'S PRINCESS [7] 43154 FSH J Sharp (Lara) 7 FINE FLYNN [7] 4123 FSH N Ryan (Devon Meadows) 8 SLICK MAGGIE [7] 451 23.38(3) J Carrodus-nagy (Traralgon) 9 RICKIE METISSE [7]Res. 17667 NBT V Gay (Hastings) 10 COSMIC SOLE [7]Res. 57767 23.29(2) M Clay (Lang Lang)

Luca [email protected] 8:05 PM (VIC time) Race No. 5 Grade 5 event over 460 metres at Warragul Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MISTER BROWN [5] 44226 25.98(2) M Giles (Tanjil South) 2 DON'T KID ME (SA)[5] 25133 NBT S White (Buln Buln East) 3 HOUSTON BALE (NSW)[5] F6213 FSH S Ferguson (Avalon) 4 ASTON DEE BEE [5] 1111F 25.34(8) J Thompson (Pearcedale) 5 HARRY FIELDS [5] 11231 25.86(1) M Puleio (Mulgrave) 6 RAW ABILITY (NSW)[5] 11131 FSH K Osborne (Myrniong) 7 PRINCESS POUT [5] 28415 25.94(7) G Clifton (Tynong North) 8 MY BOY OLLIE [5] 85367 NBT K Gorman (Tanjil South) 9 CRACKERJACK ROY [5]Res. 61624 FSTD A Courts (Lara) 10 ROVER [5]Res. 56845 NBT G Thorneycroft (Don Valley)

Race No. 6 Grv Vic Bred (0-6 Wins) Distance Final 8:25 PM (VIC time) Restricted Win Final event over 680 metres at Warragul Of $7,250 Prizemoney.

1st: $5,000 2nd: $1,500 3rd: $750. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BRO SAM'S HOOK [4] 12811 39.60(8) P Galea (Rosedale) 2 SIDUTE [5] 31163 NBT R Wood (Warragul) 3 AEROPLANE JET [7] 35424 NBT M Bourke (Cranbourne West) 4 WHY NOT BARREL [5] 42574 NBT W Mannix (Clyde) 5 SPIRITED ROSE [4] 61661 39.83(4) G O'keeffe (Neerim Junction) 6 LEOPARDSTOWN [5] 27732 NBT C Johannsen (Devon Meadows) 7 KOKODA ECLIPSE [5] 68762 NBT C Johannsen (Devon Meadows) 8 PEE DEE [5] 26253 NBT S Tabb (Lara) 9 BARROOM COUNSEL [5]Res. 44415 39.73(2) G Burke (Hazelwood North) 10 DEWANA DIMIE [5]Res. 62155 NBT B Dewan (Edithvale)

Race No. 7 Australian Quality Pet Foods 8:45 PM (VIC time) Grade 5 event over 460 metres at Warragul Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 TACTICAL MISS [5] 56266 NBT N Ryan (Devon Meadows) 2 BORDEAUX MISS [5] 23447 26.23(2) M Schmidt (Devon Meadows) 3 NICKY DAL [5] 73574 26.29(8) T Curtain (Cranbourne South) 4 RIVERSIDE DEB [5] 41877 26.47(6) S Trotman (Fulham) 5 COSMIC ACT [5] 11541 FSTD C Feltham (Devon Meadows) 6 WOLFBANE MCCABE (QLD)[5] 46651 26.23(2) P Romagnino (Moe) 7 CHARLY SHU SHINE [5] 54414 26.16(7) L Hall (Yarragon) 8 CRACKERJACK PEST [5] 28526 NBT A Courts (Lara) 9 BLACK SALVE [5]Res. 21155 26.11(2) M Mizzi (Newry) 10 ROVER [5]Res. 56845 NBT G Thorneycroft (Don Valley)

Race No. 8 Warragul Cup Heats Jan 21st 9:05 PM (VIC time) Mixed 3/4 event over 460 metres at Warragul Of $2,360 Prizemoney.

1st: $1,650 2nd: $475 3rd: $235. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ZAMBORA BROCKIE (NSW)[3] 16113 FSH A Azzopardi (Myrniong) 2 JONNY BRAVO [4] 26476 26.10(3) R Bean (Tinamba) 3 BLACK PONTIAC (NSW)[3] 67665 26.04(3) D Selleck (Tooradin) 4 WALK WOODY WALK [4] 51656 25.94(7) P Bailey (Loch) 5 SODA MAN [4] 46432 25.98(3) C Grenfell (Avalon) 6 TAABINGA FLASH [4] 33453 26.08(7) J Connor (Rosedale) 7 INVICTUS LAWLESS [4] 64534 25.76(5) C Schmidt (Devon Meadows) 8 CRY LATER (NSW)[4] 47611 25.79(3) R Cunningham (Devon Meadows) 9 FLYWHEEL ALFIE [4]Res. 53464 26.36(1) S Bye (Gormandale)

Race No. 9 Top Cat Video 9:25 PM (VIC time) Free For All event over 400 metres at Warragul Of $2,360 Prizemoney.

1st: $1,650 2nd: $475 3rd: $235. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ATARAXIA [2] 11111 22.49(2) A Terry (Cranbourne South) 2 FEARLESS JOHN [4] 26184 FSTD J Sharp (Lara) 3 TROV'S GEM [4] 32336 22.73(1) B Kantzidis (Bundoora) 4 GALESTER HOOK [4] 34843 22.70(2) R Neocleous (Hazelwood North) 5 ASTON SLOAN [4] 33727 22.60(7) E Lieshout (Drouin West) 6 TIGER RANCE [4] 15612 22.66(2) D Johnston (Boisdale) 7 HE'S PANICKEN [4] 62444 22.60(3) M Tocknell (Rosebud) 8 NEEDS WINGS [4] 15123 23.03(8) J Delaroche (Cranbourne North) 9 GIRDER FORK [4]Res. 42143 23.16(1) S Ferguson (Avalon)

Race No. 10 Murphy's Greyhound Complex 9:45 PM (VIC time) Grade 5 event over 460 metres at Warragul Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SUNSET SENORITA [5] 31517 FSTD R Bean (Tinamba) 2 COOGAN'S REGRET (NSW)[5] 55363 NBT G Minne (Moe South) 3 LEKTRA TIMON [5] 36241 26.20(3) K Gorman (Tanjil South) 4 BIG HOOK [5] 67218 NBT P Galea (Rosedale) 5 HURUNUI JACK [5] 11212 NBT D Agius (Rosedale) 6 CHEETAH STEALTH [5] 28114 FSTD G Moss (Korumburra) 7 IMA REALITY [5] 51355 26.14(2) P Burns (Koo Wee Rup) 8 MAXIMUM BELLA [5] 77651 FSH A Courts (Lara) 9 CRACKERJACK ROY [5]Res. 61624 FSTD A Courts (Lara) 10 BLACK SALVE [5]Res. 21155 26.11(2) M Mizzi (Newry)

Race No. 11 Endeavour Locksmiths 10:05 PM (VIC time) Grade 5 event over 400 metres at Warragul Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 APATCHY RACER [5] 42421 FSTD C Kiernan (Pascoe Vale) 2 MISS ROSSI [5] 32312 22.73(3) D Trewin (Lara) 3 SIR RICHARD [5] 26372 NBT D Johnston (Boisdale) 4 DEMON JESSE [5] 71126 22.80(1) L Allen (Darnum) 5 LEKTRA BLICAVS [5] 52461 NBT J Sharp (Lara) 6 RUSTY BOY [5] 22175 NBT C Grenfell (Avalon) 7 XAVIER'S MATE [5] 11353 FSH C Grenfell (Avalon) 8 TUGGERAGH (SA)[5] 42162 FSTD S White (Buln Buln East) 9 LET'S RUN [5]Res. 51245 NBT J Sharp (Lara) 10 ZABDON BLUEY (QLD)[5]Res. 53513 NBT V Wisener (Hazelwood)