Race No. 1 Australian Quality Pet Foods 6:42 PM (VIC time)

Maiden event over 460 metres at Warragul Of $1,415 Prizemoney.

1st: $990 2nd: $285 3rd: $140.

No.NameGradeFormBestLastTrainer

1 BARELLEN PANTHER [M] 633 FSH M Delbridge (Balliang)

2 SPYFECTION [M] 42435 NBT B Divirgilio (Nambrok)

3 THANK ME LATER [M] 3262 NBT G Hall (Yarragon)

4 HARAMBE'S MIGHT [M] FSH J Stemmer (Bangholme)

5 SHADALE [M] FSH R Redenbach (Cranbourne)

6 ALLEN KELVIN (NSW)[M] 322 FSH S Collins (Lara)

7 REALITY HAWK [M] FSH M Tharle (Cranbourne)

8 FLASH INTENTION [M] 24F FSH T O'neill (Pearcedale)

9 DESTINI MONTANA [M]Res. 655 FSTD P Mckenzie (Denison)