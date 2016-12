Greyhound Box Draw For Warrnambool - Thursday, 29 December 2016

Race No. 1 Flying Star Sprint (1-2 Wins) Ht1 6:22 PM (VIC time) Restricted Win Heat event over 390 metres at Warrnambool Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 KENTUCKY SUN (SA)[6] 16411 FSH M Bowerman (Raglan) 2 GOOD GIRL SANDY [6] 121 FSH S Mifsud (Rosedale) 3 TEAR AWAY JOCK [6] 12221 22.52(2) R Mahony (Southern Cross) 4 TO THE CHOPPAR (SA)[7] 35447 22.41(6) P Herry (Mortlake) 5 ASTON VIVA [7] 52126 NBT D Trewin (Lara) 6 RIDD'S FLYER [7] 21 22.32(7) N Stanley (Portland) 7 CRUMP'S ROSE [6] 5813F NBT J Sharp (Lara) 8 RISING GIRL [6] 65685 22.58(4) N Lenehan (Woolsthorpe) 9 SCOTTA BE QUICK [7]Res. 41878 FSH M Mcguire (Raglan) 10 HOW GOOD SHE [7]Res. 62557 FSH M Mcguire (Raglan)

Race No. 2 Flying Star Sprint (1-2 Wins) Ht2 6:40 PM (VIC time) Restricted Win Heat event over 390 metres at Warrnambool Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CRUMP'S LEGEND [6] 21464 NBT J Sharp (Lara) 2 ASTON APOLLO [7] 1 FSH P Abela (Parwan) 3 MISS GYPSY LEE [6] 31824 FSH D Geall (Lara) 4 CALABASAS [7] 56177 NBT J Sharp (Lara) 5 DANI BALE (NSW)[7] 84318 NBT M Delbridge (Balliang) 6 STAR DESIRE [7] 21523 FSH L Mitchell (Teesdale) 7 FABIVAN [7] 64467 22.43(1) E Steel (Nullawarre North) 8 ELANORA [7] 28334 FSH R Massina (Golden Square) 9 CRYMELON JATO [7]Res. 63777 NBT I Bibby (Warracknabeal) 10 ANITA'S GIRL [6]Res. F6585 22.47(7) V Watson (Sunbury)

Race No. 3 Flying Star Sprint (1-2 Wins) Ht3 6:57 PM (VIC time) Restricted Win Heat event over 390 metres at Warrnambool Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GOLDEN FANG [7] 85542 NBT L Lenehan (Koroit) 2 IONA EVEREST (NSW)[6] 2161 FSH M Grima (Devon Meadows) 3 CRUMP'S PRINCESS [7] 64315 FSH J Sharp (Lara) 4 BRAZEN BULLET [7] 31676 FSH D Trewin (Lara) 5 SPOT OF MAGIC [6] 57125 FSH V Watson (Sunbury) 6 BAURNA SAL [7] 14876 FSTD B Weis (Portland) 7 JIMMY VELLA (NSW)[6] 12512 FSH D Dean (Nyora) 8 STRIKER SHEARER [7] 41265 22.67(4) D Geall (Lara) 9 KEV'S CHOICE (NSW)[6]Res. 78155 NBT R Johnson (Lang Lang) 10 OLLIE AGIRA [7]Res. 15873 FSTD M Mcguire (Raglan)

Race No. 4 Flying Star Sprint (1-2 Wins) Ht4 7:19 PM (VIC time) Restricted Win Heat event over 390 metres at Warrnambool Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ALL NOISE [6] 47853 FSH D Hammerstein (Ararat) 2 SIMPLY GOOD [6] 52215 FSH M Mcguire (Raglan) 3 SURFSIDE SQUIDS [7] 1 FSH P Thomson (Drysdale) 4 SHOWTIME SALLY [6] 73132 22.45(5) D Trewin (Lara) 5 COLLUDING [7] 51338 NBT L Mitchell (Teesdale) 6 MYRNIONG BOMB (NSW)[7] 21327 NBT C Dyett (Lara) 7 MEEHAN ROSIE [6] 211 FSH J Elliott (Kangaroo Ground) 8 BRINDLE BLITZ (NSW)[6] 56578 FSH K Jakobi (Horsham) 9 ANITA'S GIRL [6]Res. F6585 22.47(7) V Watson (Sunbury) 10 CHEETAH BAY [7]Res. 36787 NBT G Mckenna (Koroit)

Race No. 5 Warrnambool Fencing Rising Star Ht1 7:37 PM (VIC time) Restricted Win Heat event over 450 metres at Warrnambool Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SEVEN TWO [5] 17546 NBT J Sharp (Lara) 2 CHAIN OF FIRE [5] 27355 FSH P Dapiran (Northwood) 3 KIERA BALE (NSW)[6] 31386 NBT M Delbridge (Balliang) 4 TEAR AWAY DOC [6] 31246 25.60(6) R Mahony (Southern Cross) 5 ORCHARD ROAD [4] 17443 25.53(7) R Gore (Warrnambool) 6 MEEHAN DAN [7] 146 FSH D Elliott (Kangaroo Ground) 7 CANYA TOUCHE (NSW)[5] 26124 FSH A Azzopardi (Myrniong) 8 FOREVER MERRY [5] 27626 FSH B Klemke (Heathcote) 9 COO COO COCONUTS [6]Res. 27656 FSH D Trewin (Lara) 10 SAINT FOX [5]Res. 54768 FSTD P Herry (Mortlake)

Race No. 6 Warrnambool Fencing Rising Star Ht2 7:58 PM (VIC time) Restricted Win Heat event over 450 metres at Warrnambool Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HANDS TO MYSELF [5] 22382 FSH D Dean (Nyora) 2 HALLY ALLEN (NSW)[5] 17137 25.40(2) M Delbridge (Balliang) 3 BLACK SKY RIOT (NSW)[6] 11 FSH A Azzopardi (Myrniong) 4 KINBRAE MILLIE (NSW)[5] 13246 FSH C Treherne (Lara) 5 QUEEN CORIANDER [5] 53122 NBT J Ferguson (Leopold) 6 BOMBORA COMET [7] 4315F FSH J Frusher (Lara) 7 POWER SENSATION [5] 34417 FSH A Blake (White Hills) 8 TEFLON TONY (NSW)[5] 17345 FSH L Delbridge (Balliang) 9 WESTLAKES NEZ [7]Res. 57563 NBT S Coulson (Balliang) 10 RAVEL [5]Res. 78858 NBT V Watson (Sunbury)

Race No. 7 Macey's Bistro 8:22 PM (VIC time) Mixed 4/5 event over 390 metres at Warrnambool Of $2,005 Prizemoney.

1st: $1,405 2nd: $400 3rd: $200. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GARDOT [5] 26253 NBT N Lund (Longwarry) 2 JUST SMILE [4] 14367 22.36(6) J Sharp (Lara) 3 JUST BE PATIENT [5] 53213 22.36(6) J Sharp (Lara) 4 AIRBORN AND GONE [5] 25253 22.03(1) E Steel (Nullawarre North) 5 HEARING DE NOVO (NSW)[5] 13117 22.41(7) L Delbridge (Balliang) 6 BRILLIANT SHOT (NSW)[4] 25136 FSTD A Azzopardi (Myrniong) 7 SPLASH OF WHITE [5] 322T1 FSH D Agius (Rosedale) 8 MISS VANE [5] 62253 FSH B Klemke (Heathcote) 9 LEKTRA DAMAGE [5]Res. 31554 22.28(7) J Sharp (Lara) 10 KIRABILLI ARJAY [5]Res. 56814 22.26(1) D Goudge (Winslow)

Race No. 8 Norfolk Butchers 8:43 PM (VIC time) Grade 5 event over 450 metres at Warrnambool Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SARAH SWIFT [5] 21734 25.37(3) P Dapiran (Northwood) 2 PONTING'S NAIL [5] 77275 NBT P Lenehan (Toolong) 3 MAXIMUM OWIE [5] 86158 NBT M Delbridge (Balliang) 4 SELYNYA FLASH [5] 63475 FSH S Coates (St Albans Park) 5 QUINK [5] 77616 FSTD B Brown (Axedale) 6 MENINDEE [5] 3F281 FSH R Massina (Golden Square) 7 ARROW ALLEN (NSW)[5] 66675 25.39(7) M Delbridge (Balliang) 8 BOMBORA FLASH [5] 13426 FSH J Frusher (Lara) 9 TALLY HO BILLY [5]Res. 48568 NBT A Kampman (Hawksdale) 10 ZELEMAR LEAP [5]Res. 45541 FSH R Tolson (Maryborough)

Race No. 9 Flying Star Sprint (1-2 Wins) Ht5 9:07 PM (VIC time) Restricted Win Heat event over 390 metres at Warrnambool Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SAINT MADAM [7] 62776 22.74(2) P Herry (Mortlake) 2 LONNIE MAGIC [7] 8112 NBT P Thomson (Drysdale) 3 BOMBORA CYCLONE [7] 1216 FSH J Frusher (Lara) 4 MISS POPULARITY [6] 37351 22.36(6) M Hynes (Anakie) 5 GALAXY SPRITE [7] 313 NBT N Lund (Longwarry) 6 BRAE'S GIRL [7] 43265 NBT N Lenehan (Woolsthorpe) 7 MILLY O'MUFFIN (NSW)[7] 55756 NBT V Watson (Sunbury) 8 INVENTED [6] 51235 22.17(2) G Peach (Cape Clear) 9 KEV'S CHOICE (NSW)[6]Res. 78155 NBT R Johnson (Lang Lang) 10 TALLY HO KATE [7]Res. 66887 FSTD A Kampman (Hawksdale)

Race No. 10 Grv Vic Bred Series Final 9:28 PM (VIC time) Grade 5 Final event over 390 metres at Warrnambool Of $4,360 Prizemoney.

1st: $3,050 2nd: $875 3rd: $435. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 RAMPANT JACK [4] 31131 22.01(1) R Mahony (Southern Cross) 2 SAMSARA LASS [5] 43222 22.21(3) J Sharp (Lara) 3 GOLD COMPASS [4] 31211 22.09(8) B Brown (Axedale) 4 BRAZEN BULL [4] 32321 22.04(4) D Trewin (Lara) 5 LOGISTIC KID [5] 22512 21.93(3) J Fowler (Curlewis) 6 CRACKERJACK ANDY [5] 31442 NBT A Courts (Lara) 7 RENNICANE [5] 51372 NBT N Lund (Longwarry) 8 LUCKY BREW [4] 27551 22.17(5) R Brewer (Camperdown) 9 KIWI COLLISION [5]Res. 28323 22.29(4) D Trewin (Lara) 10 GARDOT [5]Res. 26253 NBT N Lund (Longwarry)

Race No. 11 Warrnambool Fencing Rising Star Ht3 9:52 PM (VIC time) Restricted Win Heat event over 450 metres at Warrnambool Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 TEFLON TOBY (NSW)[5] 26381 25.71(3) L Delbridge (Balliang) 2 FOXZAMI STORM [7] 42217 25.61(5) E Steel (Nullawarre North) 3 GRAVEL RASH RIOT (NSW)[7] 13 FSH A Azzopardi (Myrniong) 4 ASTON PRADA [6] 11872 FSH D Trewin (Lara) 5 GUNFIGHTER (NSW)[5] 85151 FSH S Coulson (Balliang) 6 FIERY FELIX (NSW)[5] 88232 26.04(2) J Barnes (Lismore) 7 ANNABELLE'S BOY [5] 22511 FSH S Mifsud (Rosedale) 8 WHAT'S IN STORE (NSW)[5] 15237 FSH C Treherne (Lara) 9 CRACKERJACK ROY [5]Res. 61624 NBT A Courts (Lara) 10 TALLY HO BILLY [5]Res. 48568 NBT A Kampman (Hawksdale)