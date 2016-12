Race No. 1 Tab - We Love A Bet 3:14 PM (VIC time)

Maiden event over 390 metres at Warrnambool Of $1,415 Prizemoney.

1st: $990 2nd: $285 3rd: $140.

No.NameGradeFormBestLastTrainer

1 WISP BALE (NSW)[M] FSH M Delbridge (Balliang)

2 DAFF [M] 78 FSTD P Fulton (Ecklin South)

3 NO GUARANTEES [M] FSH C Dew (Anakie)

4 MISS PINEAPPLE [M] FSH N Stanley (Portland)

5 PRACTICE RUN (SA)[M] FSH N Stanley (Portland)

6 TOO FAR OUT [M] FSH A Richardson (Bushfield)

7 COOL AL (NSW)[M] FSH D Hammerstein (Ararat)

8 ALLEN KEV (NSW)[M] 87 FSH M Delbridge (Balliang)

9 BOOM FLASH [M]Res. 424 FSH R Clark (Toolleen)