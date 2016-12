Greyhound Box Draw For Cannington - Saturday, 31 December 2016

Race No. 1 Family Fun On New Year's Eve 9:57 PM MY event over 520 metres at Cannington Of $1,230 Prizemoney.

1st: $850 2nd: $255 3rd: $125. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GLASSY 5576 31.86 Bill Choules 2 SWIFT THING - NBT Bill Choules 3 ACCOLADE 2875 31.42 Wayne Brown 4 SURFING MOMENT 6782 30.90 Joe Dailly 5 FIRE TO EXCEL 4666 NBT Kody Charles 6 MIGHTY FINE MISS 874 31.69 Bill Choules 7 MISS MINIMOO 8887 31.83 Hans Spykers 8 BRUSH STROKES 3742 NBT Grant Campbell

Race No. 2 Box 1 Buffet 10:20 PM 5C event over 600 metres at Cannington Of $6,515 Prizemoney.

1st: $4,490 2nd: $1,350 3rd: $675. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ARISTOTLE BALE 5152 35.25 Enzo Crudeli 2 SILVER PIERRE 4263 35.46 Linda Smithson 3 SINGLE STICKA 1512 35.18 John Carmody 4 WHO'S GOT BAMS 3271 35.26 Chris Halse 6 TRONNIE OLDFIELD 7447 35.11 Michael Johnston 7 WHO'S GOT BLUE 2131 NBT Chris Halse 8 SAUSAGE SIZZLE 4414 35.70 Jamie Marsh

Race No. 3 Fireworks @ Midnight 10:42 PM 5C event over 520 metres at Cannington Of $6,005 Prizemoney.

1st: $4,140 2nd: $1,245 3rd: $620. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SHELL SHOCKED 3423 30.06 Enzo Crudeli 2 STOCKHOLM 4521 NBT David Magistro 3 SOMEDAY LADY 3855 30.34 Chris Halse 4 TRONIC FLASH 8715 29.90 James Jeffries 5 RONRAY DREAMER 7637 30.70 Barry Mcpherson 6 TRICKSTER LUMIK 2674 30.40 John Iwanyk 7 OBSTRUCTION 5353 30.32 Enzo Crudeli 8 HELLO AY JAY 2675 30.41 John Paikos

Race No. 4 Bring The Family 10:57 PM 4/5C event over 520 metres at Cannington Of $6,370 Prizemoney.

1st: $4,390 2nd: $1,320 3rd: $660. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HONCHO MONELLI 1121 30.30 David Hobby 2 CLASSY DIAMOND 1216 30.32 Terry Erenshaw 3 MISS BETSY 4462 30.17 Chris Halse 4 BELT UP FOSS 1111 29.91 Pete Brown 5 DYNA TIBER 3587 30.33 Joe Dailly 6 WEST ON BABE 6117 30.01 Chris Halse 7 WEST ON DELLY 7741 30.20 Chris Halse 8 BLANK SPACE 1524 30.27 Joe Dailly

Race No. 5 Free Kids Activities 11:17 PM FFAC event over 520 metres at Cannington Of $7,460 Prizemoney.

1st: $5,140 2nd: $1,545 3rd: $775. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BOLD INTENTION 5143 30.16 Linda Smithson 2 PEPPER FIRE 1173 29.75 Chris Halse 3 BROCK ON 3844 30.19 Steve Withers 4 PENNY MONELLI 1352 29.93 David Hobby 5 SHARED EQUITY 2315 30.02 Chris Halse 6 MONARO MONELLI 1511 29.87 David Hobby 7 JAYCEE 6112 30.19 John Carmody 8 WHO'S GOT SNOOP 2123 29.95 Chris Halse

Race No. 6 Love The Chase 11:42 PM 5P event over 600 metres at Cannington Of $2,970 Prizemoney.

1st: $2,050 2nd: $615 3rd: $305. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MISS TRINIDAD 7888 NBT Cosi Dagostino 2 MENTAL BURST 4872 NBT Cosi Dagostino 4 HARP MONELLI 2777 35.72 Bill Choules 5 TALLULAH 3322 35.42 Wayne Brown 7 DESTINI FIREBIRD 7745 35.50 John Iwanyk 8 AMBERSCENT 1458 NBT Chris Halse

Race No. 7 Live Band 12:07 AM FFAY event over 275 metres at Cannington Of $1,665 Prizemoney.

1st: $1,150 2nd: $345 3rd: $170. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 TYRION MONELLI 6418 NBT John Edwards 2 HOWZAT ERNIE 1566 16.37 Jen Thompson 3 MIDNIGHT JAKE 4338 NBT Terry Erenshaw 4 ROLLING BREEZE 6474 16.39 Jen Thompson 5 OZ TEN TATIOUS 8827 16.34 John Paikos 6 BOB KEEPING 8578 NBT David Magistro 7 UNENDING 4133 NBT Steve Shinners 8 ARMANI 2276 NBT John Edwards 9 BROOKE'S BUDDY 5337 16.19 Brad Cook 10 HALCYON HONEY 2262 16.04 Brad Cook

Race No. 8 Community Newspaper Group 12:27 AM 5C event over 520 metres at Cannington Of $6,005 Prizemoney.

1st: $4,140 2nd: $1,245 3rd: $620. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CAFE SOCIETY 7864 30.37 Michelle Beamish 2 COSMIC MALTEZE 3763 30.06 James Jeffries 3 BLACK HERC 3164 31.06 Grant Campbell 4 JIMMY MARGETTS 3437 30.17 Steve Shinners 5 WINSOME BLUEY 6228 30.51 John Paikos 6 CAMP SITE 2551 30.19 Enzo Crudeli 7 NEVER IN KANSAS 6435 30.30 Enzo Crudeli 8 WEST ON CHERYL 5652 30.39 Chris Halse

Race No. 9 Get A Syndicate Together 12:42 AM 5/6Y event over 275 metres at Cannington Of $1,375 Prizemoney.

1st: $950 2nd: $285 3rd: $140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 RUNNING FOR TWO 2141 NBT Rod Noden 2 ICY GIRL 3344 NBT Bill Choules 3 ELITE OAKLEY 7846 16.56 Barry Mcpherson 4 SIXTY SIX CAMARO 8888 NBT Barry Mcpherson 5 NAGUS 6421 NBT Brad Cook 6 HUSTLING 5454 NBT John Edwards 7 PRINCESS CHARLEY 1346 16.29 Brad Cook 8 MIGHTY MATT 7212 16.26 Jen Thompson 9 MAX STAR 4717 NBT Enzo Crudeli

Race No. 10 Fast Fun Affordable 1:02 AM FFAC event over 715 metres at Cannington Of $7,965 Prizemoney.

1st: $5,490 2nd: $1,650 3rd: $825. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 OLIVIA BENSON 1118 42.19 Darren Rowe 2 TEDDY MONELLI 2222 42.33 David Hobby 4 FLYING KAYLA 5533 42.31 Chris Halse 6 IKAKU BALE 5548 42.37 Enzo Crudeli 8 RAMIFICATIONS 5131 42.46 Chris Halse

Race No. 11 Perth Cup On Feb 4 1:17 AM 5P event over 520 metres at Cannington Of $2,755 Prizemoney.

1st: $1,900 2nd: $570 3rd: $285. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 KALDEN KAMANCHEE 2613 30.21 Ben Abercrombie 2 WOODVALE FLYER 4552 30.26 Steve Withers 3 HEY BIG FELLA 4372 30.43 Greg Martin 4 BLACK KOTTER 5444 30.48 Darren Rowe 5 WEST ON SUTRO 7112 30.49 Chris Halse 6 SAHARA BURNS 7384 30.10 Michael Johnston 7 KING DEBELLO 8568 30.66 Michelle Beamish 8 TOTALLY TOTES 4587 30.55 Andrew Ball 9 BOUNCE DOWN 1636 30.47 Barry Mcpherson

Race No. 12 Happy New Year From Greyhounds W… 1:37 AM 5C event over 715 metres at Cannington Of $6,515 Prizemoney.

1st: $4,490 2nd: $1,350 3rd: $675. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 TOPOLOGY 1737 43.29 Paul Stuart 2 DOVE BALE 5455 43.05 Cosi Dagostino 4 ZIPPING BELLA 1765 42.62 Brett Mazgaltsidis 6 BARAKA 4656 NBT Darren Rowe 8 BIG AND FAST 2344 42.62 Greg Martin

Race No. 13 Greyhoundsaspets.com.au 1:52 AM NOVY event over 275 metres at Cannington Of $1,375 Prizemoney.

1st: $950 2nd: $285 3rd: $140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LIL MISS KNOCKA 3757 NBT Jen Thompson 2 RYKER 2776 16.65 Barry Mcpherson 3 LADY ZELLWEGER 4641 NBT Bill Choules 4 SPRING DIMITY 7778 NBT Hans Spykers 5 WINSOME JACOB 2624 16.27 Sarah Appleton 6 BLACK SPACE 3248 17.19 Sarah Appleton 7 WITTEMBERG 6556 16.42 John Edwards 8 KURO LOU 4457 NBT Brad Cook