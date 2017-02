Greyhound Box Draw For Port Augusta Non-TAB - Saturday, 25 February 2017

Race No. 1 Dan Van Holst Pellekaan Mp Maide… 6:00 PM M event over 447 metres at Port augusta non-tab Of $750 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $110. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 JAX OF OZ 8 NBT Tony Hinrichsen 2 RUN RAZOR RUN 8687 NBT Raymond Barkla 3 SHOOTER'S GYM 3622 NBT Michael Stewart 4 SWEET BUSINESS 74 NBT Tina Cattermole 5 UKULELE LADY 7522 26.71 Kelvin Stott 6 TAYLOR MADE DEE 5684 NBT Artemio Ieraci 7 CASHED UP 7344 26.23 Gary Pidgeon 8 IT'S A CHARM 4588 NBT Raymond Barkla 9 DIABOLIC LADY 8678 27.67 Gary Pidgeon

Race No. 2 Pastoral Hotel Stake Ctr Divisio… 6:20 PM 6 event over 447 metres at Port augusta non-tab Of $750 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $110. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BOSTON FLYER 8182 26.03 Clint Trengove 2 DANCING SAILS 5386 26.18 Gary Rawlings 3 LITTLE BIT SILLY 2577 NBT Raymond Barkla 4 SENNI BONES 4267 26.16 Artemio Ieraci 5 GEE ME UP 4358 26.81 Brenton Prouse 6 SUTTON SKULLY 6137 26.42 Trevor Jessup 7 SHOTGUN BLUES 7644 NBT Michael Stewart 8 ECCLEFECHAN 4685 26.05 Kelvin Stott 9 ANGRY STORM 2478 26.99 Brenton Prouse 10 DOLCE NERO 6684 26.18 Kelvin Stott

Race No. 3 Cunningham & Harvey Accounting S… 6:40 PM 6 event over 447 metres at Port augusta non-tab Of $750 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $110. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LENIRA LADY 8366 26.39 Gary Pidgeon 2 HAVANA SKY 7415 25.67 Peter Smith 3 SILVERBAND FALLS 2534 NBT Jamie Quinlivian 4 BLITZING JET 4773 NBT Scott Feltus 5 IZZY HARRY 2626 25.91 Trevor Jessup 6 POPE ZONE 1347 NBT Raymond Barkla 7 HILARIA 7725 NBT Steven Brook 8 TIP TOP TIARN 4655 NBT Jack Trengove 9 ANGRY STORM 2478 26.99 Brenton Prouse 10 DOLCE NERO 6684 26.18 Kelvin Stott

Race No. 4 Ian's Chicken Hut Mixed Stake Ct… 7:00 PM 3/4 event over 447 metres at Port augusta non-tab Of $750 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $110. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GAWKER BALE 4666 25.66 Scott Feltus 2 LIVELY PARKER 1756 25.64 Michael Stewart 4 STARBOOST 7648 25.44 Roger Harris 5 LIKE A DONKEY 3187 25.40 Clint Trengove 7 ITZ EL GUAPO 2235 25.55 Clint Trengove 8 BANGOR SPRINGS 3734 25.53 Raymond Burgess

Race No. 5 Grantham Mixed Stake Ctr Divisio… 7:20 PM 3/4/5 event over 503 metres at Port augusta non-tab Of $750 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $110. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DANA MORK 7643 28.97 Scott Feltus 2 SCOTTISH THISTLE 3135 29.35 Michael Stewart 3 BIT SAUCY 7754 28.95 Artemio Ieraci 4 RUNKLE 2353 29.06 Roger Harris 5 VIRON'S MEMORY 7488 29.70 Tony Hinrichsen 6 HE'S INNOCENT 4513 28.38 Steven Brook 7 GAMER BALE 4331 NBT Tony Hinrichsen 8 PADDY'S TOP GIRL 7266 29.33 Clint Trengove

Race No. 6 Radiotab Feature Stake Ctr Divis… 7:40 PM I event over 447 metres at Port augusta non-tab Of $870 Prizemoney.

1st: $600 2nd: $150 3rd: $120. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ZIPPING FEE FEE 1442 NBT Steven Brook 2 WEATHER WARNING 6167 25.87 Gary Pidgeon 3 MAXIMUM SHERA 6254 NBT Clayton Trengove 4 PELICAN KEEPING 5485 NBT Scott Feltus 6 SILVER GAUNTLET 755X 25.52 Brenton Prouse 7 PERUZZI 5112 25.69 Yvonne Maxwell 8 DISAACI 6121 NBT Jamie Quinlivian

Race No. 7 Parker Stake Ctr Division1 8:00 PM 5 event over 447 metres at Port augusta non-tab Of $750 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $110. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PEACEFUL DREAM 8378 NBT Michael Stewart 2 SPRING KHANA 1186 25.72 Raymond Burgess 3 OUR BLUE SHELLY 6456 25.91 Gary Pidgeon 4 DOLCE VENTU 5552 25.83 Kelvin Stott 5 SNATCH AND GRAB 4418 25.91 Tony Hinrichsen 6 JUNIOR TIGER 3766 NBT Artemio Ieraci 7 COOL CONNER 3245 25.69 Yvonne Maxwell 8 ASA HARD KNOX 8755 NBT Brodie Jessup