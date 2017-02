Greyhound Box Draw For Darwin - Sunday, 12 February 2017

Race No. 1 Darwin Greyhounds Masters Dash D… 6:53 PM FFA event over 312 metres at Darwin Of $915 Prizemoney.

1st: $550 2nd: $220 3rd: $145. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 TYLER ROCKS 2512 18.26 Russell Savige 2 NODDIN OFF 2441 18.45 Russell Savige 4 VOLANTIS 5637 18.59 Russell Savige 6 ARNHEM CHAOS 5414 18.08 Ronald Phillips 8 PUZZLE QUEEN 2556 17.87 Graeme Ferns

Race No. 2 Coolalinga Mowers Dash Division1 7:08 PM BT8 event over 312 metres at Darwin Of $915 Prizemoney.

1st: $550 2nd: $220 3rd: $145. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ARNHEM ROGUE 1421 18.31 Jamie Hosking 2 AMANPOUR 1221 18.29 Carol Pickard 4 RAIN ONYA ROOF 1283 18.12 Graeme Ferns 6 OUR JOSIE 1414 18.35 Jamie Hosking 8 OUT THERE JERRY 1323 18.13 Andrew Lasker

Race No. 3 Sky Channel Sprint Division1 7:28 PM BT8 event over 537 metres at Darwin Of $1,500 Prizemoney.

1st: $1,000 2nd: $300 3rd: $200. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BOMBAY ROCK 6723 31.98 Andrew Lasker 2 KORTEMALL BOSS 8668 31.37 Richard Smith 3 BLACK JUNGLE 5154 32.16 Richard Smith 4 STORM BLAZER 2411 31.91 Ronald Phillips 6 SLAINTE 4156 32.14 Ronald Phillips 7 SUMMER CHANT 4333 31.98 Jamie Hosking 8 FLYING TATOOSH 8636 32.49 Jami Huish

Race No. 4 Clarke Contructions Dash Divisio… 7:49 PM M event over 312 metres at Darwin Of $670 Prizemoney.

1st: $400 2nd: $170 3rd: $100. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 I'M CAST BEAR 5484 18.83 Nathan Toms 2 SLATE 4235 19.22 Graeme Ferns 3 FURNACE - NBT Graeme Ferns 4 RENO ADEN 1 18.73 Jamie Hosking 5 BRADDLES 57 20.02 Ronald Phillips 6 PONTYPIARI - NBT Graeme Ferns 7 DARK KEPPER - NBT Graeme Ferns 8 JENASIA - NBT Graeme Ferns

Race No. 5 Nt.gov.au Dash Division1 8:14 PM 5/M event over 383 metres at Darwin Of $770 Prizemoney.

1st: $450 2nd: $195 3rd: $125. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 JACKY SHANNON 3 NBT Graeme Ferns 2 MUDRUSH 5546 22.94 Leta Smith 3 VUNIVALU 8225 22.74 Robert Brown 4 SECRET GOLD 6353 22.78 Russell Savige 5 OUTLAW CLYDE 5452 22.85 Jamie Hosking 6 FIREBOMB 3533 22.72 Graeme Scott 7 ZAMLEE MAGIC 6333 22.79 Graeme Scott 8 CHARLIE MUD CRAB 3245 23.01 Richard Carr

Race No. 6 Sage Contracting Dash Division1 8:32 PM 5 event over 312 metres at Darwin Of $725 Prizemoney.

1st: $425 2nd: $180 3rd: $120. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 FANCY LIL 6544 18.92 Graeme Scott 2 DASHING GEEK 5737 18.87 Andrew Lasker 3 NITRO INJECTED 7388 18.92 Nathan Toms 4 MISS BOSS 8567 18.52 Leta Smith 5 SWANSEA SHANNON 2721 18.70 Graeme Ferns 6 CALL ME LILY 7356 18.29 Ronald Phillips 7 MISS BEDLAM 6846 18.47 Leta Smith 8 GOLD ACT 4451 18.62 Russell Savige

Race No. 7 Ubet Dash Division2 8:57 PM 5 event over 312 metres at Darwin Of $725 Prizemoney.

1st: $425 2nd: $180 3rd: $120. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PRIYA MONELLI 5652 18.80 Jami Huish 2 HESITATOR 7225 18.49 Graeme Scott 3 SUNRISE ALI 7678 19.19 Nathan Toms 4 SWANSEE 81 18.60 Graeme Ferns 5 CASUAL STEAK 5451 18.39 Graeme Scott 6 SUM TING WONG 7774 18.48 Leta Smith 7 MADD NITRO 6888 18.08 Robert Brown 8 SWEET CRYSTAL 348X NBT Jamie Hosking

Race No. 8 William Hill Dash Division1 9:17 PM 4 event over 312 metres at Darwin Of $725 Prizemoney.

1st: $425 2nd: $180 3rd: $120. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HERE TO PARTY 4162 18.17 Graeme Scott 2 AYE WOT NOW 2145 18.65 Russell Savige 3 GAMMON GIRL 5173 18.58 Leta Smith 4 KLONDIKE KATE 5656 18.37 Carol Pickard 5 ESS CLASS 1328 18.48 Ronald Phillips 6 KNIEVAL 6867 18.68 Russell Savige 7 HANSON HARLEY 2281 18.12 Graeme Scott 8 BEE FLASH 313X 18.21 Richard Smith

Race No. 9 Garrard's Horse And Hound Dash D… 9:32 PM 4/5 event over 312 metres at Darwin Of $725 Prizemoney.

1st: $425 2nd: $180 3rd: $120. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 WINKLEE JEDDA 2464 18.50 Graeme Scott 2 NIGHT HARMONY 3771 18.29 Russell Savige 3 LAY LOW 2145 18.28 Richard Smith 4 ARNHEN VILLAIN 5212 18.21 Jamie Hosking 5 FROM THE STATES 7677 NBT Graeme Ferns 6 ASHBY DAZE 4415 NBT Carol Pickard 7 YOU SAY SO 4232 18.38 Jamie Hosking 8 BOOBERRY 3467 18.05 Joel Vansleve