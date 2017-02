Greyhound Box Draw For Ladbrokes Park Lismore - Tuesday, 21 February 2017

Race No. 1 Ladbrokes Park Gbota Maiden 6:45 PM M event over 420 metres at Ladbrokes park lismore Of $1,275 Prizemoney.

1st: $830 2nd: $255 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BOGAN DOLL 6527 24.54 Patrick Lavis 2 TARLARNI 2725 24.73 Michael Beach 3 KONICHIWA 5354 NBT Jacob Northfield 4 WIGGLE EMMA 4384 24.67 Dean Turley 5 CRAZY SHAFT X435 24.85 Zane Cruickshank 6 WINGMAN HUTCH 5432 24.56 William Smith 7 DAISY RUMBLE 26 24.31 Stephen Kavanagh 8 JIMARY NAVIGATOR - NBT Malcolm Ross 9 DAB LIVY DAB - NBT Dean Turley 10 NIKOLUCKY 4 NBT Anthony Hoyland

Race No. 2 1800 Ladbrokes Stakes 7:08 PM 5 event over 420 metres at Ladbrokes park lismore Of $1,380 Prizemoney.

1st: $900 2nd: $275 3rd: $205. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GRAND DASH 2857 23.99 Robert Cooke 2 MISS KEISHA 8735 24.15 Joshua Wells 3 WHOOP BANG 2317 NBT Trevor Wilson 4 MOLLY LYNDAN 1 24.37 Terence Jordan 5 WEENY DRYVA 3321 24.43 Andrew Monaghan 6 MY NAMES BLONDIE 3258 24.57 Penelope Gilbert 7 OPEN MIND 2426 24.26 Patrick Lavis 8 MAELLY VALLEY 5166 24.62 Zane Cruickshank 9 COUNTRY TRON 8565 24.99 Stephen Casey 10 HEART OF VEGAS 4667 24.62 Stephen Mcdiarmid

Race No. 3 Shakey Jakey @ Stud Mdn 7:29 PM M event over 520 metres at Ladbrokes park lismore Of $1,275 Prizemoney.

1st: $830 2nd: $255 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 VINAKA MATEO 6754 NBT Terry Lockhart 2 BOGAN DANCER 3457 NBT Patrick Lavis 3 BOGAN LAD 76 NBT Patrick Lavis 4 SPACE MAN 6786 NBT Michael Beach 5 LAYLA LO 6867 31.20 Leon Torrens 6 ELUSIVE WATCH 4232 30.66 Dean Turley 7 KULU COSMO 545 NBT John Clarson 8 SWIZZ ROLL CLOUD 55 NBT Gavin Lowe 9 AIR TIME 785 NBT Dean Turley

Race No. 4 Ladbrokes Boost Your Odds Stks 7:48 PM 5 event over 420 metres at Ladbrokes park lismore Of $1,380 Prizemoney.

1st: $900 2nd: $275 3rd: $205. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LIMKO FLYER 1646 NBT Trevor Wilson 2 RED COAT 2346 24.13 Laurence Walker 3 BIG TRIGGER 5626 24.26 Lee Wylie 4 TWISTED 7834 24.86 Lee Wylie 5 TRICKSTER'S SON 6377 24.49 Patrick Lavis 6 LAND LORD'S DIP 3734 24.21 Michael Patterson 7 MAGIC RAE ROSE 1567 24.02 Deborah Lowe 8 MITCHIE MADAM 2122 24.05 Lawrence Meteyard 9 SLICK GAMBLER 8757 25.02 Patrick Lavis 10 GLAMOROUS KIM 4768 25.28 Leon Torrens

Race No. 5 Smooth Fancy @ Stud Heat1 4/5th … 8:08 PM 4/5 event over 520 metres at Ladbrokes park lismore Of $2,460 Prizemoney.

1st: $1,600 2nd: $490 3rd: $370. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SHEZA GOOD SIZE 1311 30.21 Shane Waterhouse 2 AZARIAH 1518 29.98 Robin Palmer 3 FAY'S MAGIC 1237 30.13 Frederick Swain 4 PLENTY OF PUNCH 2873 NBT Dean Turley 5 FLASH ROSE 1337 30.52 Steve Lockhart 6 KINGSBRAE CHOOKY 2324 NBT John Dart 7 CUTE GAMBLER 7142 NBT Patrick Lavis 8 LARA SAINT 4761 30.32 Dean Turley 9 LILLY MILO 8486 30.22 Michael Beach

Race No. 6 Ladbrokes Mobile Apps Stks 8:28 PM 5 event over 420 metres at Ladbrokes park lismore Of $1,380 Prizemoney.

1st: $900 2nd: $275 3rd: $205. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HIPPIE TREND 8514 24.28 Bradley Northfield 2 ROPE A DOPE 5454 24.29 Lawrence Meteyard 3 MISS CORELKO 6566 24.52 Brett Hastie 4 CASH EXPLOSION 1384 24.17 Dean Turley 5 GUNNER SUCCEED 2713 23.70 Lawrence Meteyard 6 HAPPY JINKS 2145 24.21 Bradley Northfield 7 FELIX EDDIE 4248 24.09 Faye Currey 8 MISS LYNBRA 3476 24.06 Warren Durheim 9 GLAMOROUS KIM 4768 25.28 Leon Torrens 10 SLICK GAMBLER 8757 25.02 Patrick Lavis

Race No. 7 Lismore City Bowling Club Ht2 4/… 8:48 PM 4/5 event over 520 metres at Ladbrokes park lismore Of $2,460 Prizemoney.

1st: $1,600 2nd: $490 3rd: $370. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 I'M A BLUE 4167 30.92 Faye Currey 2 TUSKSA 8214 30.69 Michael Hindmarsh 3 JOHN SAID THIS 3621 30.17 Patrick Lavis 4 KATIE GELZINNIS 5522 30.79 Jeff Ahern 5 LITTLE RAMONA 4137 30.44 Marilyn Johnson 6 TWO JAY 5711 29.91 Jeffrey Chapman 7 ANOTHER HASSLER 1133 29.93 Dean Turley 8 EMBELLISH 2164 29.58 Michael Patterson 9 LILLY MILO 8486 30.22 Michael Beach

Race No. 8 Ladbrokes For The Challenge Stks 9:08 PM 4/5 event over 520 metres at Ladbrokes park lismore Of $2,460 Prizemoney.

1st: $1,600 2nd: $490 3rd: $370. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BIRKDALE BANDIT 5525 30.41 Lee Wylie 2 WESTERN QUINN 6687 30.64 Anthony Hoyland 3 LIGHTNING PAWS 4626 30.25 Donald Watts 4 BIG TURLS 3614 NBT Dean Turley 5 HOLD YA BREATH 5513 30.57 Matthew Bourne 6 INDY'S CHANT 5387 31.05 Marilyn Johnson 7 JACKO'S CHANT 7264 30.02 Marilyn Johnson 8 TEE SNOW 6215 30.23 Faye Currey 9 LILLY MILO 8486 30.22 Michael Beach

Race No. 9 Ladbrokes Since 1886 Stks 9:28 PM 4/5 event over 420 metres at Ladbrokes park lismore Of $1,645 Prizemoney.

1st: $1,070 2nd: $330 3rd: $245. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 THREE YEAR PLAN 1111 23.95 Robert Andrews 2 CONVEX 5171 24.14 Patrick Lavis 3 IBRA CADABRA 2112 23.83 Samuel Dart 4 OBIN TOMMY 4144 24.10 Marilyn Johnson 5 IMA NECROMANCER 7174 23.98 Stephen Barton 6 LA MANCHA MAN 3223 24.03 Frank Hancock 7 WHAT ABOUT TOMMY 1465 24.30 Frederick Swain 8 STARK WARNING 4414 24.05 Michael Patterson 9 PIECOST 5745 NBT Tracy Hindmarsh 10 JANIE GOTTA GUN 4878 24.53 John Jackett