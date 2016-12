Tuesday, 27 December 2016

Race No. 5 Cosmic Rumble @ Stud Stks 8:08 PM

5 event over 520 metres at Ladbrokes park lismore Of $2,310 Prizemoney.

1st: $1,500 2nd: $460 3rd: $350.

No.NameGradeFormBestLastTrainer

1 KINGSBRAE OLLIE 5447 30.29 Douglas King

2 WESTERN QUINN 3536 30.68 Anthony Hoyland

3 HIM THE MASTER 4551 NBT Robert Andrews

4 FLYING SOVEREIGN 2261 31.83 Garry Streatfield

5 OFF AND ON 3161 30.06 Laurence Walker

6 KOORINGA AYLA X135 NBT Mitchell Northfield

7 ADDY BEE 4X85 30.01 Garry Streatfield