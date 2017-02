Greyhound Box Draw For Ladbrokes Park Lismore - Tuesday, 28 February 2017

Race No. 1 Village Fresh A/ville Gbota Mdn 6:48 PM M event over 420 metres at Ladbrokes park lismore Of $1,275 Prizemoney.

1st: $830 2nd: $255 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DEE WASHINGTON - NBT Lawrence Meteyard 2 CONATY - NBT Dean Turley 3 FI FI RUMBLE 43 24.60 Stephen Kavanagh 4 LOOSE TABACCO 5233 24.63 Colin Graham 5 TWINKLE BOX 5525 24.68 Sonia Kempshall 6 BOGAN DOLL 5273 24.54 Patrick Lavis 7 ROAD TO RICHES 3 24.88 Charles Northfield 8 WIGGLE EMMA 3842 24.67 Dean Turley 9 KABOOSHKA - NBT Francis Jamieson 10 KINGSBRAE AVENUE 4 NBT Charles Northfield

Race No. 2 Completely Plastered N/c 0-1 Stk… 7:08 PM MX event over 520 metres at Ladbrokes park lismore Of $2,310 Prizemoney.

1st: $1,500 2nd: $460 3rd: $350. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 NAVIGATION 5635 NBT Terry Lockhart 2 SMOOTH CLAUDIA 25 NBT Robert Cooke 3 KULU COSMO 5456 31.30 John Clarson 4 VINAKA MATEO 7545 31.19 Terry Lockhart 5 SPACE MAN 7862 30.99 Michael Beach 6 SWIZZ ROLL CLOUD 553 31.07 Gavin Lowe 7 AIR TIME 785 NBT Dean Turley 8 KULU RUSTY 26 NBT Kim Gooding 9 FATAL CHARM 7587 NBT Steve Lockhart

Race No. 3 Lucky's Seafood Stakes 7:28 PM 4/5 event over 420 metres at Ladbrokes park lismore Of $1,645 Prizemoney.

1st: $1,070 2nd: $330 3rd: $245. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 FELIX EDDIE 4863 24.09 Faye Currey 2 MITCHIE MADAM 1221 24.05 Lawrence Meteyard 3 BLACK ZAC BONUS 8633 24.18 Evelyn Harris 4 IBRA CADABRA 1126 23.83 Samuel Dart 5 MEER JAPPA 8172 24.36 Sonia Kempshall 6 CONVEX 1713 24.14 Patrick Lavis 7 DAVID LYNDAN 1214 24.00 Terence Jordan 8 WHAT ABOUT TOMMY 4652 24.30 Frederick Swain 9 VAL ROSE HI 8786 25.76 Steve Lockhart 10 HEADING HOME 7465 24.63 Francis Jamieson

Race No. 4 Liberty Service Stations Stks 7:48 PM 5 event over 420 metres at Ladbrokes park lismore Of $1,380 Prizemoney.

1st: $900 2nd: $275 3rd: $205. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 COLROB GIRL 2626 24.19 Alan Cameron 2 BIG TRIGGER 2634 24.26 Lee Wylie 3 TERRA TORRA 3124 23.88 Ryan Newstead 4 GRAND DASH 8571 23.99 Robert Cooke 5 CLASSY SPRITE 5132 24.37 Bradley Northfield 6 TRICKSTER'S SON 3773 24.49 Patrick Lavis 7 MAGIC RAE ROSE 5676 24.02 Deborah Lowe 8 SON OF BETTY 4111 NBT Ian Creighton 9 HEART OF VEGAS 6675 24.62 Stephen Mcdiarmid 10 SLICK GAMBLER 7577 24.65 Patrick Lavis

Race No. 5 Pj's Fruit & Veg Stakes 8:08 PM 4/5 event over 520 metres at Ladbrokes park lismore Of $2,460 Prizemoney.

1st: $1,600 2nd: $490 3rd: $370. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MOONSTONE KAHN 2115 NBT Glenda Dart 2 BIRKDALE BANDIT 5252 30.41 Lee Wylie 3 CHEEKY MAXI 2536 30.29 Sonia Kempshall 4 NASH BONUS 5343 NBT Evelyn Harris 5 TEE SNOW 2158 30.23 Faye Currey 6 LARA SAINT 7616 30.32 Dean Turley 7 TIJUANA TEMPO 4284 30.32 Garry Geary 8 FLASH ROSE 3725 30.52 Steve Lockhart 9 BIG TURLS 6144 30.86 Dean Turley 10 KATIE GELZINNIS 5225 30.78 Jeff Ahern

Race No. 6 Dalley Street Butchery Stks 8:28 PM 5 event over 420 metres at Ladbrokes park lismore Of $1,380 Prizemoney.

1st: $900 2nd: $275 3rd: $205. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MISS LYNBRA 4764 24.06 Warren Durheim 2 SERGEANT MAGUIRE 5367 24.37 Beryl Stephens 3 RED COAT 4612 24.13 Laurence Walker 4 IMA NECROMANCER 1748 23.98 Stephen Barton 5 BOKARM LACHIE 6785 NBT Garry Geary 6 HIPPIE TREND 5142 24.28 Bradley Northfield 7 INDY'S CHANT 3877 24.71 Marilyn Johnson 8 SKITTISH EXPRESS 5447 NBT Lawrence Meteyard 9 HEADING HOME 7465 24.63 Francis Jamieson 10 VAL ROSE HI 8786 25.76 Steve Lockhart

Race No. 7 Station Hotel Lismore Final 4/5t… 8:48 PM 4/5 event over 520 metres at Ladbrokes park lismore Of $4,660 Prizemoney.

1st: $3,800 2nd: $490 3rd: $370. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 FAY'S MAGIC 2371 30.13 Frederick Swain 2 TWO JAY 7111 29.91 Jeffrey Chapman 3 SHEZA GOOD SIZE 3113 30.21 Shane Waterhouse 4 KINGSBRAE CHOOKY 3244 30.82 John Dart 5 AZARIAH 5182 29.98 Robin Palmer 6 LITTLE RAMONA 1374 30.44 Marilyn Johnson 7 EMBELLISH 1642 29.58 Michael Patterson 8 ANOTHER HASSLER 1333 29.93 Dean Turley 9 KATIE GELZINNIS 5225 30.78 Jeff Ahern 10 FLASH ROSE 3725 30.52 Steve Lockhart

Race No. 8 Tnr Accountants 0-1 Stakes 9:08 PM MX event over 520 metres at Ladbrokes park lismore Of $2,310 Prizemoney.

1st: $1,500 2nd: $460 3rd: $350. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MY NAMES BLONDIE 5853 NBT Penelope Gilbert 2 WATER BOY 4463 NBT Colin Graham 3 SHAKEY DESIGN 2152 NBT Bradley Northfield 4 ROSEMOUNT BUDDY 4734 30.81 Warren Durheim 5 FINAL FLING 6215 30.94 Marilyn Johnson 6 DON'T SEAMUS 2235 30.56 Lawrence Meteyard 7 RODGER WHAT 3546 30.74 Michael Beach 8 CYRUS RUMBLE 15 NBT Stephen Kavanagh 9 FATAL CHARM 7587 NBT Steve Lockhart

Race No. 9 Gough & Riley 0-1 Stakes 9:28 PM MX event over 520 metres at Ladbrokes park lismore Of $2,310 Prizemoney.

1st: $1,500 2nd: $460 3rd: $350. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MANDELA CLOUD 1565 NBT Gavin Lowe 2 TOOKA TRIP 4255 NBT Lee Wylie 3 EVEY BONUS 8685 NBT Evelyn Harris 4 TICTAC CLOUD 7617 NBT Gavin Lowe 5 BLONDE GIFT 6531 NBT Robert Humphrey 6 BLUSHING MEL 3866 NBT Steve Lockhart 7 BELLA LYNDAN 814 NBT Terence Jordan 8 SHE'S MY MATE 4454 30.64 Alfred Love 9 FATAL CHARM 7587 NBT Steve Lockhart