Greyhound Box Draw For Ladbrokes Park Lismore - Tuesday, 7 March 2017

Race No. 1 The Beauty Spot Lismore Sqr Mdn 6:45 PM M event over 420 metres at Ladbrokes park lismore Of $1,275 Prizemoney.

1st: $830 2nd: $255 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 JETSETTING DIVA 76 25.00 Faye Currey 2 CONATY 7 25.82 Dean Turley 3 ALMANIAC 5865 NBT Michael Beach 4 KILLER JOY 78X5 25.66 Malcolm Ross 5 KABOOSHKA 42 24.88 Francis Jamieson 6 PANTS ON FIRE - NBT Charles Northfield 7 JADEY'S GIRL 85 NBT David King 8 DAB LIVY DAB 78 25.80 Dean Turley

Race No. 2 Lismore Automatic Car Wash Mdn 7:05 PM M event over 520 metres at Ladbrokes park lismore Of $1,270 Prizemoney.

1st: $830 2nd: $255 3rd: $185. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 JIMARY NAVIGATOR 54 NBT Malcolm Ross 2 KULU RUSTY 264 30.87 Kim Gooding 3 PING LING 3224 30.83 Terry Lockhart 4 NAVIGATION 6353 30.85 Terry Lockhart 5 SWIZZ ROLL CLOUD 5532 30.71 Gavin Lowe 6 INDOMINOUS REX 3 NBT Dean Turley 7 AIR TIME 8576 31.09 Dean Turley 8 SPACE MAN 8625 30.97 Michael Beach 9 BONGO DRYVA 74 NBT Andrew Monaghan

Race No. 3 Elders R/e Alstonville Mdn 7:25 PM M event over 420 metres at Ladbrokes park lismore Of $1,275 Prizemoney.

1st: $830 2nd: $255 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DEE WASHINGTON 4 25.00 Lawrence Meteyard 2 TARLARNI 5776 24.73 Michael Beach 3 CHLOE LYNDAN - NBT Terence Jordan 4 GUN LARGE 6386 24.66 Robert Bugeja 6 PULL NO PUNCHES - NBT Dean Turley 7 KOORINGA THEO - NBT Mitchell Northfield 8 RICHIE RICH 4654 NBT Terry Lockhart

Race No. 4 Joel Jensen Constructions Stks 7:45 PM 5 event over 420 metres at Ladbrokes park lismore Of $1,380 Prizemoney.

1st: $900 2nd: $275 3rd: $205. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 VAL ROSE HI 8786 25.76 Steve Lockhart 2 MARILENA FRANCO 7111 24.28 Jeffrey Chapman 3 HE'S ROWDY 5151 24.37 Lyn Morgan 4 KINGSBRAE TEMEKA 3266 24.96 Toni Northfield 5 MISSING TOKENS 1731 24.42 Trevor Wilson 6 GALVO 7133 24.29 Dean Turley 7 ROAD TO RICHES 31 24.36 Charles Northfield 8 ERIN CHOICE 135 NBT Charles Northfield 9 MISS KEISHA 7358 24.15 Joshua Wells

Race No. 5 South Side Truck Centre Stks 8:05 PM 4/5 event over 420 metres at Ladbrokes park lismore Of $1,645 Prizemoney.

1st: $1,070 2nd: $330 3rd: $245. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SHORT CAKE CLOUD 3185 24.30 Gavin Lowe 2 LA MANCHA MAN 2235 24.03 Frank Hancock 3 WHAT ABOUT TOMMY 6521 24.04 Frederick Swain 4 I'M A BLUE 6786 24.21 Faye Currey 5 TWEED DANCER 1363 23.88 Mark Johnston 6 ZAPATA 3676 24.16 Frank Hancock 7 DAVID LYNDAN 2142 24.00 Terence Jordan 8 PAWLEE 1353 24.05 Michael Beach 9 MISS KEISHA 7358 24.15 Joshua Wells

Race No. 6 Summerland Trophies Lismore Ht1 … 8:25 PM 4/5 event over 520 metres at Ladbrokes park lismore Of $2,460 Prizemoney.

1st: $1,600 2nd: $490 3rd: $370. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HIM THE MASTER X137 30.58 Robert Andrews 2 STEVE'S JEWEL 4351 29.84 Lawrence Meteyard 3 IN THE BAZZA 4321 30.19 Michael Patterson 4 MUD CAKE CLOUD 5326 30.40 Gavin Lowe 5 VINAKA WYCE 1676 30.54 Terry Lockhart 6 RODGER WHAT 5465 30.74 Michael Beach 7 LITTLE RAMONA 3748 30.44 Marilyn Johnson 8 SHAKEY DESIGN 5242 30.69 Bradley Northfield 9 IVANELROY'S MATE 8154 31.72 Dean Turley 10 LILLY MILO 4868 30.22 Michael Beach

Race No. 7 Rous Hotel Lismore Heat 2 4/5th … 8:45 PM 4/5 event over 520 metres at Ladbrokes park lismore Of $2,460 Prizemoney.

1st: $1,600 2nd: $490 3rd: $370. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 INDY'S CHANT 8775 31.05 Marilyn Johnson 2 MANDELA CLOUD 5651 30.35 Gavin Lowe 3 DON'T SEAMUS 2351 30.39 Lawrence Meteyard 4 TIJUANA TEMPO 8466 30.32 Garry Geary 5 MISS STOSUR 5762 30.38 Toni Northfield 6 FINAL FLING 1527 30.94 Marilyn Johnson 7 FLASH ROSE 2544 30.51 Steve Lockhart 8 BIG TURLS 6144 30.86 Dean Turley 9 SKITTISH EXPRESS 4478 30.95 Lawrence Meteyard 10 BLUSHING MEL 6675 31.11 Steve Lockhart

Race No. 8 Global Lubricant Dist. Stks 9:05 PM 5 event over 420 metres at Ladbrokes park lismore Of $1,380 Prizemoney.

1st: $900 2nd: $275 3rd: $205. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SERGEANT MAGUIRE 3676 24.37 Beryl Stephens 2 DIRECT TERROR 4136 23.98 Stephen Barton 3 MISS LYNBRA 7644 24.06 Warren Durheim 4 LIL MACIE BREEZE 6124 24.47 Toni Northfield 5 FLASH GEE 8366 24.68 Steve Lockhart 6 BOKARM LACHIE 8527 25.30 Garry Geary 7 IMA NECROMANCER 7483 23.98 Stephen Barton 8 OSCAR DELLA 6761 24.46 Lyn Morgan 9 MISS KEISHA 7358 24.15 Joshua Wells

Race No. 9 Gold Coast Titans Old Boys Stks 9:25 PM M1/M2/M3 event over 420 metres at Ladbrokes park lismore Of $1,380 Prizemoney.

1st: $900 2nd: $275 3rd: $205. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ELUSIVE DESIRE 6355 24.14 Colin Graham 2 MINCIN' MACHINE 1128 24.04 Beryl Stephens 3 LARA SAINT 6165 24.30 Dean Turley 4 CALL ME DAWN 1525 24.33 Janice Humphrey 5 MY NAME'S KELLY 3342 24.04 William Gilbert 6 OBIN TOMMY 1447 24.10 Marilyn Johnson 7 EMBELLISH 6426 24.12 Michael Patterson 8 SPANISH QUEEN 1245 24.05 Frank Hancock